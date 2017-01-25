Michigan Üniversitesi’ndeki bir grup araştırmacı, sertliği ayarlanabilen bir malzeme üretti. Bu kullanışlı malzemenin yakın gelecekte birçok üründe kullanılması bekleniyor.

Araştırmacılar, bir malzemenin sertliğini kauçuk yumuşaklığından çelik sertliğine dönüştürmeyi sağlayan bir yöntem buldular. Meta malzemeler (doğada bulunmayan özelliklere sahip olacak şekilde tasarlanmış malzemeler) için olan bu yeni tasarım, aracın donanımının içine yerleştirilen hava yastıkları ve sertliğini otomatik olarak ayarlayan bisiklet lastikleri gibi birçok üründe kullanılabilir.

Bu yaklaşımı umut verici hale getiren şey, tekrarlanan dönüşümlere ayak uydurması ve fazla enerji tüketmemesi. Michigan Üniversitesi’nden fizikçi Xiaoming Mao, “Bu meta malzemenin ilginç yönü, yüzeyinin sert ve yumuşak arasında değişebilmesidir. Genellikle geleneksel bir materyalin sertliğini değiştirmek zordur. Malzeme yapıldıktan sonra sert ya da yumuşaktır.” diyor. Yeni malzemenin geometrisi, bağlantı menteşeleri ile desteklenen küçük dikmelerin oluşturduğu bir nevi ızgarayı temel alıyor. Aşağıdaki video, Xiaoming Mao ve iş arkadaşlarının ürettiği bu yeni malzemenin işleyişini gösteriyor.