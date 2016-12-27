Servislerini Bitirme Kararı Alan Cyanogen, Wileyfox'u Ters Köşeye Yatırdı

Şaşırtıcı bir karar vererek 31 Aralık'ta servislerini sonlandırma kararı alan Cyanogen'in kararı, bazı şirketlerde ufak çaplı depreme neden oldu.

Cyanogen Inc'in geçtiğimiz hafta duyurduğu ve 31 Aralık'ta tüm uygulamalarını sonlandıracağı kararı büyük bir sürprizdi; özellikle de bazı akıllı telefon üreticileri için. Söz konusu akıllı telefon üreticilerinden biri de Wileyfox'du. Wileyfox, gün içerisinde endişeli bir kullanıcıya e-posta yollayarak, Cyanogen OS'dan intikal etme planlarını açığa vurdu.

Reddit'te yayınlanan Wileyfox'un e-postası şu ifadeleri içeriyor:

"İşletim sistemi ve diğer yazılım geliştirme planlarımız değişecek ve başka bir evreye taşınacak. Geçişi oldukça yumuşak biçimde tamamlayacağız. Kısa süre içerisinde sabit bir işletim sistemi ve uygulama platformu ile akıllı telefonlarımızı buluşturacağız. Bu sürede, şu andaki kullanıcılarımıza da gereken güncelleme desteğini sunacağız. Planımız Android'in son sürümü N'i kullanmak ve sürekli ileriye gitmek.Tüm gelişmeleri kısa süre içinde detaylı biçimde paylaşacağız."

Bu ifadelerden çıkarılabilecek diğer bir sonuç da Cyanogen'in, Wileyfox gibi akıllı telefon üreticilerini hazırlıksız yakaladığı. Neyse ki Wileyfox, elini çabuk tutmuş ve önlemleri almaya başlamış gibi görünüyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında satışa sunulan Swift 2 ve Swift 2 Plus modeli akıllı telefonlar, Cyanogen 13.1 mimarisinden faydalanıyordu.