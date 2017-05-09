Ses Hızını Katlayan Yolcu Uçağı Efsanesi Geri Dönüyor!

Yıllar önce, yolcu uçakları arasında efsane haline gelen ama maliyetleri nedeniyle uçuşları durdurulan sesten hızlı Concorde uçakları vardı. Neyse ki Concorde'un mirası bir kez daha hayat buluyor.

Virgin Galactic'den Richard Branson ve Boom'un yönetim kurulu üyeleri güçlerini birleştirdiler. Boom Technologies'e göre Concorde'dan bile hızlı uçabilen süper-sonik yolcu uçağı projesi resmen başlatıldı.

Aslında sesten hızlı uçabilen jet mimarisinin ilk adımları 1950'li yıllarda atılmıştı. Fakat uçuş kuralları ve teknik zorluklar bu projenin gerçekleşmesine engel oldu. Sonra karşımıza efsanevi Concorde çıktı. Concorde saatte 2180 kilometre hızla uçabiliyordu. Lakin yıllar için proje rafa kaldırıldı çünkü masraflar inanılmaz boyuttaydı.

Boom'un üreteceği süper-sonik yolcu uçağı Concorde'dan hızlı ve saatte 2335 kilometre hızla, ses hızını ikiye(tam olarak Mach 2.2) katlıyor. Kısacası Londra ve New York arasındaki bir uçuş sadece 3 saatte gerçekleşebiliyor. Yolculuklar, 15-16 saatlik işkence olmaktan çıkarak sadece 5-6 saat aralığına düşebilecek.

Şirket ilk olarak "Baby Boom" adında bir prototip üretecek. Baby Boom, 2018 yılında test seferlerine başlayacak. Tam kapasiteli Boom ile 2020 yılında 55 yolculu testler gerçekleştirilecek. 2023 yılında Federal Havacılık ve Uçuş Güvenliği Dairesi'nden gerekli onayların alınması bekleniyor. Neyse ki teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu tür uçaklar, eskisi gibi pahalı değiller.