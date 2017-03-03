Ses Kirliliği Yüzünden Sağır Olabileceğiniz Şehirler

Alman bilim insanlarının 200.000 kişi üzerinde yaptığı araştırmayla, dünyanın en çok ses kirliliği olan şehirleri ortaya çıktı.

Ses kirliliği, günümüzün en büyük problemlerinden biri. Arabalar, iş makineleri, metrolar, fabrikalar ve benzeri etmenler; şehirde büyük bir gürültü kirliliği oluşturuyor. Ayrıca insanların kitleleri örneğin okul çıkışlarında, toplu taşımalarda büyük bir gürültüye sebep oluyorlar. Hal böyle olunca büyük şehirlerin her birinde o şehre ait bir uğultu, kesilmeyen bir ses kirliliği vücuda geliyor.

200.000 kişinin katılımı ile gürültü kirliliği en yüksek şehirlerini araştıran araştırmacılar, bu şehirlerde yaşayan kişilerin işitme kaybı ihtimalini ve şehir gürültüsü arasındaki ilişkiyi ortaya koydular. Çin’in Guanzgzhou şehri en yüksek sağır olma ihtimali bulunan şehir olurken; bu ihtimal en az İsviçre’nin Zürih ketinde mevcut. Bilim insanları ayrıca Avrupa’nın en yüksek gürültüye sahip olan şehirlerini de sıraladı. Bu listede İstanbul’un en büyük ses kirliliğine sahip olan şehir olduğunu gözler önüne serildi. Liste sırasıyla şöyle:

1-İstanbul

2-Barselona

3-Paris

4-Moskova

5-St. Petersburg

6-Roma

7-Madrid

8-Manchester

9-Londra

10-Birmingham

Tüm dünya çapında şehir gürültüsünün en çok olduğu kentler Delhi, Kahire, Mumbai ve İstanbul olurken; Viyana, Oslo, Münih ve Stokholm en az gürültüye sahip şehirler oldular.