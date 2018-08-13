10 GB RAM'li Vivo X23, 20 Ağustos'ta Tanıtılacak

Vivo'nun NEX serisiyle beraber tanıttığı sesli asistan Jovi, şirketin yeni cihazının lansman tarihini açıkladı. Jovi'ye göre Vivo X23, 20 Ağustos'ta tanıtılacak.

Çinli bir teknoloji editörü, Vivo NEX'in sesli asistanı Jovi ile arasında geçen bir konuşmayı paylaştı. Jovi'ye "Yeni Vivo ürünleri hakkında bir şey biliyor musun?" sorusunu soran editör, "X23'ten mi bahsediyorsun?" şeklinde bir cevap aldı. Bu sorunun ardından Vivo X23'ün çıkış tarihini soran editör, "20 Ağustos büyük gün olacak." cevabını aldı.

Vivo, henüz X23 modeliyle ilgili herhangi bir açıklama yapmasa da şirketin sanal asistanı Jovi, telefonun tanıtım tarihini açıklamış oldu. X21 modelinin ardından X22'yi atlayarak doğrudan X23 modelini tanıtacak olan Vivo, yine iddialı bir telefonla karşımıza çıkacak. Vivo'nun kardeş markası Oppo'nun R17 modeline benzer tasarım ve donanım özellikleriyle gelecek olan X23, su damlası olarak adlandırılan küçük bir çentikle gelecek.

Gücünü Snapdragon 670 ve Snapdragon 710'dan alacak iki farklı modelle gelecek olan Vivo X23, 10 GB RAM seçeneğiyle de dünyada bir ilki gerçekleştirecek. Son ayların trendi haline gelen ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna da sahip olacak olan cihaz, aynı zamanda oldukça iddialı bir hızlı şarj teknolojisini bünyesinde barındıracak. Vivo'nun yeni canavarı X23'ün tüm detayları 20 Ağustos'ta yapılacak lansmanda ortaya çıkacak.