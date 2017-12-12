Sesten Hızlı Yolculuk Serüveni Yeniden Başlıyor!

Zamanında sesten hızlı yolculuk yapan Concorde uçaklarının ardından, çok daha sessiz ve hızlı giden Boom uçakları geliyor.

Denver merkezli bir firma olan Boom, süpersonik yolculuğu yeniden açmaya hazırlanıyor. Süpersonik, yani sesten hızlı giden uçaklar geliştirmeyi planlayan Boom, 2003 yılında Concorde uçakların kaldırılmasının ardından ortaya çıkan boşluğu doldurmayı hedefliyor. Japonya Havayolları ile ortak geliştirilen yatırım kapsamında, süpersonik hızda uçaklar geliştirmek için başlangıç olarak 10 milyon dolarlık bir yatırım yapıldı.

Boom uçağının efsane uçak Concorde’dan daha sessiz ve daha hızlı olması bekleniyor. Concorde’ların kaldırılma sebebi, aşırı yakıt tüketimi ve çok yüksek ses olarak gösteriliyordu. Yeni süpersonik uçaklar olacak Boom’ların ise hem yakıt tüketimini en aza indirgemesi hem de Concord’lara nazaran 30 kat daha sessiz bir yolculuk sunması bekleniyor.

Eski Concorde uçaklara göre %75 daha ucuz bir seyahat vaat eden Boom, mevcut seyir halindeyken Mach 2.2 hızına ulaşmayı hedefliyor. Bu hız, saatte 2.333 kilometre olarak gösterilebilir. Bu hızla ülkemizin en batısından en doğusuna yaklaşık 40 dakika içerisinde ulaşabiliriz. Şu anda dünyanın her bölgesi için ortaklar arayan Boom, süpersonik ticari seyahatleri geri getirmek için bu alanda adımlar atacağını duyurdu.

Sanırım gelecekte sesten hızlı uçaklara binerek, İzmir-İstanbul arası yolculukları 10-15 dakikaya indirebileceğiz. Teknolojinin bu alanda nereye evrileceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.