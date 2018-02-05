SETCARD, yardıma muhtaç insanların belediyeden ekmek ve yemek alımını daha kolay hale getirecek bir kart geliştirdi.

Yaptığı gelişim ve teknoloji projeleri ile adını duyuran SETCARD, özellikle son yıllarda kendinden çok bahsettirecek bir proje içerisinde yer almış durumda. Bu zamana kadar aylık fiş kullanarak düzenli olarak belediyeden yemek ve ekmek yardımı alan insanlar bundan sonraki süreçte kart kullanacak ve yardımlara çok daha kolay şartlarda ulaşacak. Aile fert sayısı ve ekmek ihtiyacı bu karta tanımlı olduğu için ihtiyaç sahipleri SETCARD kullanırken hiç zorlanmıyorlar.

Esasında bu konuda insanların fikrini almak ve bu yardımı aynı zamanda SET Kurumsal Hizmetler AŞ kartını kullanan insanların düşüncelerini öğrenmek çok önemli. Hayat Ağacı Derneği, Sivas belediyesi işbirliği ile ortaya konan bu muazzam projeler sonucunda bu yardım imkânından faydalanabilir sanların çok fazla memnuniyet duyduğunu söyleyebiliriz. Daha pratik olan ve sonuca gitme konusunda insanlara yardımcı olan bu sistem, ekmek ve gıda ihtiyacı duyan insanlar için mükemmel bir fırsat oluşturuyor.

Özbelsan ekmek bayii her nerede olursa olsun Sivas’ta bu hizmetten faydalanan insanların günlük olarak ekmek ihtiyacını sorunsuz bir şekilde karşıladığını görüyoruz. Zaten aile fertleri ve bir ailenin ekmek ihtiyacı karta tanımlı bir şekilde karşımıza çıkıyor. İnsanlara yardım olması için ekmek dağıtan yetkililer SETCARD POS makinesi kullanıyor ve bunun pratik kullanım sayesinde insanlar ihtiyacını en kısa ve kolay yoldan karşılıyor.

Hem yardımsever hem de teknoloji bir bütünleşme ile ortaya konan bu projenin ilerisi için umut verdiğini söylemek mümkün. Sivas şimdilik bu konuda adeta bir pilot görevi üstlenirken sorumluluğun üstüne alan Sivas Büyükşehir Belediye Başkanlığı, bu konuda gerçekten takdir edilecek güvenilir ve doğru bir adres olduğunu göstermiştir.