Gökbilimci: Akıllı Yaşamı 20 Yıl İçinde Bulacağız!

Yıllardır araştırılan uzayda henüz bir canlı yaşamı bulunamadı, ancak bir gökbilimciye göre bu durum 20 yıl içerisinde değişecek.

Search for Extra-Terrestrial Intelligence(SETI) Enstitüsü'nde üst düzey bir gökbilimci, akıllı bir dünya dışı varlığı tespit etmekten sadece 10-20 yıl uzakta olduğumuza inanıyor.

Evrenin gizemli ve çoğunlukla açıklanamayan olaylarını araştıran SETI Enstitüsü çalışanı Seth Shostak, “20 yıl içinde akıllı bir yaşam bulabileceğimize bir fincan kahveye bahse girerim” dedi.

Bilimin şu anda uzaylı varlığı konusunda ne bildiği ile ilgili sorulan soruya, “Çok az - çünkü hiç bir şey bulamadık” diyerek cevap veren Shostak, yaşamı onaylayan bir kanıt olmamasına rağmen 20 yılda keşfedilen şeylerin önemsiz olmadığını belirtti.

“Küvetinizin köşesinde bulabileceğiniz türden mikrobiyal yaşamı bulabiliriz” diyen Shostak, bunların hayalimizdeki “temasa girilecek uzaylılar” durumunda olmayabileceklerini, ancak akıllı bir yaşam formunun da 20 yıl içerisinde keşfedileceğine inandığını belirtti.

“Demek istediğimiz, 500 yıllık bir sinyal duyarsınız ve bu sinyali cevaplarsınız, ‘Merhaba biz dünyalıyız, nasılsınız?’ - onların bu mesajı alması 500 yıl sürecek ve ardından bize tekrar ulaşması bir 500 yıl daha sürecek. “İyiyiz, siz nasılsınız”

Bu mesajlaşma en güçlü sevgili tribinden bile daha uzun olacağı için iletişimin çok zor olacağı düşünülebilir. Şu anda ışıktan hızlı gidebilecek hiç bir şey olmadığı için akıllı yaşam formları ile en büyük sıkıntımızın bu olacağı düşünülüyor. Yine de geleceğin bize ne göstereceğini bilemeyiz.