Sette Kaza Geçiren Ünlü Oyuncunun Yüzünde Yaralar Oluştu

Sette geçirdiği kazadan dolayı yüzünde ve vücudunda derin yaralar oluşan Taylor Hickson, yapım şirketini dava edeceğini açıkladı.

Çeşitli Hollywood filmlerinde de yer olan Kanadalı oyuncu Taylor Hickson'un, geçen sene bir filmin setinde geçirdiği kazanın ardından yüzünde ve vücudunda derin yaralar oluştu. Ghostland isimli filmin çekimleri sırasında çekimler için getirilen bir cam panelin kırılması sonucu yaralanan 20 yaşındaki oyuncu, olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmasa da 70 dikiş atılan oyuncunun yüzünde ve vücudunda oluşan yaralar, aradan 1 yıl geçmesine rağmen geçmedi.

Lazer ve silikon tedavisi gören güzel oyuncu, doktorların tüm çabalarına rağmen yüzünde ve vücudunda bulunan izlerden kurtulamadı. Film yapımcılarını ve yönetmeni dava eden genç oyuncu, kazadan dolayı filmlerde oynayamadığını ve bu durumun maddi kazancını önemli ölçüde etkilediğini açıkladı.

Deadpool’da Oynamıştı

2016 yılında çıkan ve standart süperkahraman filmlerinden çok farklı olan Deadpool’da Meghan Orlovsky isimli karakteri canlandıran Hickson, kazanın yaşandığı sahnede yönetmenin kendisine defalarca kez cama vurmasını söylediğini belirtti.

Sahne çekilirken bir noktada camın üzerinde durduğu ve daha sert vurması gerektiğini istendiğini açıklayan Hickson, yapımcıya ve yönetmene bunun güvenli olup olmadığını sorduğunu, her ikisinin de olumlu yanıt verdiğini açıkladı. Yönetmenin sözünü dinledikten sonra camın paramparça olduğunu ve başının üst kısmına cam parçalarının düştüğünü söyleyen Hickson, lazer ve silikon tedavisi gördüğünü, ancak aradan 1 yıl geçmesine rağmen yüzünün sol tarafında oluşan hasarın geçmediğini belirtti.

Aradan geçen 1 yılın ardından korku temasına sahip Ghostland sinemalarda yayınlanıyor. 14 Mart’ta yayınlanacak filmin galasına katılmayacağını söyleyen Hickson, bu olayda yeterli önlem almamış tüm yetkilileri cezalandırmak istiyor.