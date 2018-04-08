Hiç Alzheimer ya da Şizofreni hastası bir yakınınız oldu mu? O hastalıkların çok kötü olduğunu biliyoruz. Peki, sevdiklerinizi dahi tanımamanıza sebep olacak, Capgras sendromunun ne olduğunu biliyor musunuz?

New York'ta güzel bir öğleden sonra, Carol Berman, 40 yaşındaki kocasının 'eşi' olduğunu reddetti. Sokaktan aşağıya indiğinde karısının saçına benzer bir saç gören Martin yabancı kadına doğru bağırdı: "Carol! Carol, buraya gel!"

Martin kadının gözlerine baktığında ise, karısı olan gerçek Carol'ı görmedi. Karısı kafasına iki yana salladı. Martin onun karısı olduğuna emindi ancak Carol bunu reddetti.

Marty Berman, hayatının çoğunda, sıcakkanlı, son derece zeki ve çalışkan bir avukattı fakat 74 yaşında Alzheimer belirtileri göstermeye başladı. Tüm Manhattan'ı gezebilen adam artık birkaç blok öteye bile kendi başına gidemiyordu. Capgras sendromu, insanların en yakınlarının yerine bir sahtekarın geçtiğini düşünmesine sebep oluyor.

New York Üniversitesi'nde psikiyatri profesörü olarak Carol, birkaç Capgras hastasını tedavi etmişti ancak en çok sevdiği kişide bu sendroma rastlamak onun için gerçekten acı bir deneyimdi. Zaten giderek bunamaya devam eden Martin bir de bu hastalığa yakalanmıştı.

Carol: "Capgras sendromu, gerçekten bağımızın kopmasıydı. Beni evden uzaklıştırmayı planlıyordu, çünkü onun için sahtekar bir yabancıydım." dedi.

Bu durum Alzheimer hastalığından sonra en sık görülen 'demans' tipidir ve Lewy cisimcikleri olarak adlandırılan proteinlerin beyindeki anormal birikiminden kaynaklanıyor.

Çalışmalara göre, Lewy Cisim Demansı olan hastalarının %16'lık bir kısmında Capgras sendromunun olduğunu gözlemlendi. Bazı vakalar, hastalar tarafından sahtekar olarak görülen kişiye karşı şiddet eylemlerini içeriyor. 2014 tarihli bir raporda ise 2 erkek hastanın bu hastalıktan dolayı annelerini öldürdüğü biliniyor.

Şizofreniyle benzer belirtilen gösterilen bu hastalık Parkinson hastalarında ve Alzheimer hastalarında görülüyor.

Capgras sendromuna yakalanmış bir hastanın yaşadıklarını anlattığı bir örnekse şöyle:

"Her şey bana biraz garip görünmeye başlıyor, biraz yapay gibi mesela. Kimi zaman, etrafımdaki hiçbir şeyin gerçek olmadığı duygusuna kapılıyorum. Sanki her şey bir sahne ve herkes bir rol oynuyor. Kime gerçekten güvenebilirim? Sonunda cesaretimi toplayıp bu durumdan karıma söz ettim. Bana garip bir şekilde baktı ve bir doktora görünmem gerektiğini söyledi. Bu davranış pek onun yapacağı şey değil. Aslında, kulağa delice geliyor biliyorum ama gitgide daha sıklıkla, bu kadını gerçekten tanıyıp tanımadığımı düşünmeye başladım. Son zamanlarda çok sinirli ve rahatsız görünüyor; eskiden hiç böyle değildi. Aslında tam olarak neyin değiştiğini söyleyemiyorum ama bütün bu ufak tefek değişiklikler, bana bazen onun aslında benim karım olmadığını düşündürüyor. Evlendiğimiz sıralarda çekilmiş eski bir takım fotoğraflarla, yakın zamanlarda çekilmiş olanları karşılaştırdığınızda, bu değişikliklerden bazılarını gerçekten görebilirsiniz. Parmak izlerini karşılaştırmak bir şeyleri kanıtlayabilir mi diye merak ediyorum."

Siz bu hastalık hakkında neler düşünüyorsunuz? Gerçekten korkutucu bir hastalık olduğu kesin.