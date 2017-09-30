Film ve Dizilerin Kamera Arkalarından 30 Eğlenceli Fotoğraf!

Sinema ve televizyonda yer alan onlarca etkileyici öyküye tanıklık ediyoruz. Hatta bazıları o kadar kaliteli oluyorlar ki gerçek olma ihtimallerini düşünüyoruz.

Sevdiğiniz filmleri izlerken sihirbazları, büyücüleri, süper kahramanları, süper gücü olmadan süper kahraman olanları anlatan yüzlerce film var ve bu yapımları artık duymayan kalmadı. Dolayısı ile listede izlemediğiniz yapımlar olsa bile, kamera arkası görüntüleri sizi eğlendirecektir. İşte hiç görmediğimiz yüzleriyle sevilen dizi ve filmler: Harry Potter Serisi: 18. yüzyılda yaşayan Marie Antoinette'nin Mac ile fotoğrafı: Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back: Avengers serisinin ilk filminden kahramanlar Türk usulü dönercide tıkınırken. Bilmeyen kalmadı artık: Matrix'ten Ajan Smith ve yeni gelen kafaları: Yüzüklerin Efendisi Dj. Gandalf, makyaj yaptıran ve dürüm yiyen org kardeşler: Hobbit serisinin ilk filminden, aldığı kafaları bırakıp yerine kulak yaptıran Ajan Smith abimizin Elrond olup kulak şakası yapması (Hugo Weaving efsane bir aktördür): Godzilla'yı efsane yapan sahnelerin çekimi, natürel CGI: Game of Thrones: Kill Bill ve efsane kadrosu. Bacım sen ölmemiş miydin? Back to the Future efsanesi ve çocukken en çok gerçek olmasını isteğimiz şey olan ayakkabılarıyla Marty: Bir sinema şaheseri olan Maymunlar Cehennemi: Leon'un Mathildası: Eternal Sunshine of the Spotless Mind. nam-ı diğer: Sil Baştan (karakterler çocukluklarını oynayan çocuklarla) Muhtemelen Physco filmiyle ilgili gülebileceğiniz nadir karelerden biri: The Walking Dead'in fazlasıyla samimi ve insansı ölüleri: Ve tabiki It filminden içinize su serpecek bir görüntü:

Kaynak : https://brightside.me/wonder-curiosities/30-funny-behind-the-scenes-shots-from-famous-movies-youve-never-seen-before-126705/

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