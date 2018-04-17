Son 20 yıldır yürütülen çalışmalara göre, vitamin takviye haplarının faydasız, hatta zararlı olduğunu ortaya çıkıyor.

Günlük hayatımızda kendimizi halsiz ve bitkin hissettiğimizde başvurduğumuz yollardan birisi de vitamin takviye haplarıdır. Peki, bu vitamin haplarının faydalı veyahut zararlı olup olmadığını gerçekten biliyor musunuz? Genellikle doktor kontrolü olmadan kullandığımız bu hapların çok da 'masum' olmadığını bilmeniz gerek.

Toplamda 2,4 milyar dolar maliyetli bir bütçeyle yapılan ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü araştırması gösteriyor ki, bu tip vitamin takviyelerinin hiçbir faydası yok aksine zararlı. Pieter A. Cohen'in yürüttüğü çalışmaya göre, her daim kalp dostu olarak gösterilen 'E vitamini' bile aslında kalp yetmezliği ve prostat kanseri riskini arttırıyordu.

Multivitaminler artık gündelik yaşamımızın o kadar parçası oldu ki, çoğumuz doktor tavsiyesine dahi ihtiyaç duymadan multivitamin haplarını kullanıyoruz. Keza doktorlarımızın ilaç olarak verdiği vitamin haplarının dahi yan tesirleri mevcut.

Amerika’nın obezite salgınının faili olan Batı tarzı beslenmeyi benimseyenler bile, vücudun gerektirdiği temel ihtiyaçları genel olarak alıyor. Tabii ki bu durum bazı insanların belirli vitamin ve mineral takviyesine ihtiyaç duyduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Ancak bir işe yarar umuduyla vücudu bilinçsizce haplarla doldurmak da gerçekten hiç iyi bir şey değil.

Peki, siz multivitamin hapları kullanıyor musunuz? Ayrıca vitamin hapı alırken Tarım Bakanlığı'ndan değil de Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı ürünleri kullanmaya dikkat edin. Herkese sağlıklı günler!