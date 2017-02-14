Bir Sevgililer Günü daha geldi ve geçiyor. Eğer siz de bugün sevgiliniz olmamasını kabullenemiyorsanız bu yaratacı selfie fikirleriyle herkesi sevgiliniz olduğuna inandırabilirsiniz. :)

Sevgililer Günü'nde Facebook, Instagram ya da herhangi bir sosyal ağa girdiğinizde insanların sevgilileriyle yaptığı paylaşımları görüyorsanız içinizde ister istemez bir kıskançlık oluyorsa bu fotoğraflara iyi bakın. :) Özellikle de çevrenizdekiler sevgiliniz olmadığı için sizinle alay ediyorsa bugün arkadaşlarınıza asıl sürprizi sevgilileri yerine siz yapabilirsiniz.

Aslında Sevgililer Günü'nde sevgiliniz varmış gibi davranmak için birkaç peruk, oyuncak ya da sadece doğru açıdan çekilmiş bir fotoğraf yetiyor. Örneğin aşağıdaki fotoğraflarda göreceğiniz Rain Yokohama isimli bu kardeşimiz azmetmiş ve kendine hayali bir sevgili yaratmış. Üstelik bu pozlar sadece Sevgililer Günü'nde değil, bir sevgiliniz varmış gibi davranmanız gerektiğinde her zaman hayat kurtarabilir.