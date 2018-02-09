Sevgililer gününde sevgilisine hediye satın almak isteyen kadın kardeşlerimiz için, erkeklere alabileceğiniz teknolojik hediyeleri listeledik.

Şubat ayının en özel günü olan 14 Şubat sevgililer gününe sayılı günler kaldı. Sevgilisi olanların büyük bir mutlulukla kutlayacağı, olmayanların evlerine gidip aşk şarkıları dinleyerek hüzünleneceği bir gün geliyor. Önümüzdeki hafta çarşamba günü kutlanacak sevgililer gününde sevgilinize bir şeyler hediye etmek istiyor, ancak ne almak istediğinize karar veremiyorsanız, bugün sizlere bilhassa erkekler için alınabilecek teknolojik ürünler tanıtacağız.

Bir erkeği hediye alarak sevindirmek istiyorsanız, teknolojik bir ürün muhtemelen işinizi görecektir. Bugün sizlere, sevgilinizin gönlünü fethedecek 5 ürün tanıtacağız. Bu ürünlerden istediğinizi sevgilinize veya sevgiliniz olmamasının şerefine kendinize hediye olarak satın alabilirsiniz.

Sevgilinizi gerçekten çok seviyor ve uzun süre sağlıklı bir şekilde yaşamasını istiyorsanız, bu akıllı saati hediye ederek tüm sportif aktivitelerinde ona yardımcı olacak bir cihazın olmasını sağlayabilirsiniz. Rakipleri olan Apple Watch, Moto 260, Samsung Gear S2 gibi saatlere nazaran daha uygun fiyatıyla dikkat çeken JUO Akıllı Saat, hem Android hem de iOS cihazları tarafından tanınabiliyor.

1.54 inçlik IPS bir ekranla gelen saat, adımsayar, nabız, kamera kontrolü, sesli görüşme, uyku monitörü, hareketsizlik alarmı müzik kontrolü gibi özellikler sunuyor. 32GB’lık ROM belleği ve 230 mAh’lik bataryası ile ilgileri üzerine toplayan saat, sevgililer günü için güzel bir tercih olabilir.

Sevdiğiniz insanın sanatçı bir kişiliği olduğunu düşünüyorsanız, ona hem müzik hem de renkli tasarımlar yapabileceği akıllı hoparlör satın alabilirsiniz. 8 bit Pixel art ekrana sahip Divoom Timebox sayesinde, kaliteli düzeyde sese sahip bir hoparlör ve onun yanında telefonunuza indirdiğiniz uygulamanın yardımıyla çok güzel tasarımlar yapabileceğiniz bir ekrana sahip olabilirsiniz.

Eğer sevdiğiniz kişiyle yolculuğa çıkmaya hazırlanıyorsanız -ya da böyle bir hedefiniz varsa-, bu eşsiz anları kaydetmek için telefonunuz yeterli olmayacaktır. Bu anları kaydetmeniz için geliştirilen kameralar da hem büyük hem de pahalı oluyorlar. SOOCOO C30R ve benzeri aksiyon kameraları ise bu işi çok daha iyi idare edebiliyor. 4K video çekebilme yeteneğiyle muhteşem videolar çekmenizi sağlayacak aksiyon kamerası, sevgilinizle birlikte yaz tatiline çıkmanız halinde su altında da muhteşem anılar edinmenizi sağlayacaktır.

Bir sevgiliye alınabilecek en güzel ve anlamlı hediyelerden biri. Müziksiz yaşayamam diyen bir sevgiliniz varsa, bas düzeyinin son derece yukarılarda olduğu bir kulaklık satın alabilirsiniz. Üst düzey ses izolasyonu ve üzerinde bulunan mikrofonu sayesinde yaptığınız görüşmelerde sevgilinizin bütün ilgisini size vermesini sağlayacak bu kulaklık, müzik dinlemeyi sevenler için güzel bir tercih olacaktır. Ayrıca Teknostore üzerinde yer alan birbirinden farklı kulaklıklar arasından sevgilinize en uygun kulaklığı satın alabilirsiniz.

Öncelikle sevgilinize bu hediyeyi alırken iki kere düşünmelisiniz. Onu sakalı varken mi seviyorsunuz, yoksa sakalı yokken mi? Buna karar verdikten sonra, 7800 RPM hızla, sevgilinizin cildinde oluşacak her türlü tahrişi engelleyecek özel Xiaomi tıraş makinesini satın almayı düşünebilirsiniz.

USB Type-C şarj kablosu ile şarj edilen cihaz, isterseniz Powerbank’la bile şarj edilebiliyor. Son derece güzel ve şık tasarımı ile tam erkeklere alınabilecek bir hediye olan Xiaomi Mijia Elektrikli Tıraş Makinesi, sevgilinizin daha bakımlı olmasını sağlayacaktır.

Bu ürünler beklentinizi karşılamadıysa, Teknostore’un hazırladığı “Erkeklere Sevgililer Günü Hediyeleri” isimli listeye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu listedeki hediyelerden ilginizi çeken ürünü satın alarak sevgilinizi Sevgililer Günü’nde mutlu edebilirsiniz.