Çoğu kullanıcının geldiği günden itibaren biraz canını sıkan “okundu” işaretçisi mavi tik özelliği, Hindistan’daki bir mahkemede davayı çözüme kavuşturdu.

WhatsApp, okundu bilgisini kullanıcıların kolayca görmesini sağlacak özelliği getireli epey bir zaman oluyor. Çıktığı günden bu yana ilişkileri bitiren, karşılıklı güven duygusunu ekrandaki birkaç piksele sığdıran özellik, artık mahkemelerde de delil olarak kullanılmaya başladı.

Hindistanlı kullanıcılar içinde tüm dünya genelinde olduğu gibi can sıkıcı gözüken bu özellik, bir mahkeme duruşmasında hukuki anlamda delil değeri taşıdı. Yasal bir bildirim olarak geçerlilik kazanan mavi tikin, artık resmi bir değer taşıması gerektiği söyleniyor.

Ülkedeki Delhi Yüksek Mahkemesi’nde alınan karar, bir adamın oğlunu, ailesini ve ebeveynlerini davaya dahil olmamalarını istemesi üzerine imzalandı. Mahkeme ise kendisine gerekli kişilere yasal olarak bildirimde bulunması gerektiğini, ancak bu resmi işlemlerin zaman alacağını söyledi. Sonrasında bu yasal bildirimleri WhatApp yoluyla gönderebileceğini ve “mavi tik”lerin yasal makbuz belgesi olarak geçerli sayılacağını belirtti.





Böyle bir ilginç emsale imza atan mahkemenin kararı, bakalım diğer ülkelerdeki ve ülkemizdeki davalara uyarlanacak mı. Açıkçası zaman ilerledikçe teknolojinin birçok alanda kolaylık sunması doğal. Zamanla teknoloji ile çok daha iç içe olan bir dünyaya doğru yolculuk yapıyoruz.