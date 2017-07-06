Sevgililer Birbirlerini Aldatsın Diye İcat Edilen 3 Uygulama

Çöpçatanlık uygulamaları dışında sevgilisini aldatmaya meyilli kişiler için de geliştirilen bazı mobil uygulamalar var. Sizin için değil de ‘bir arkadaşınız’a tavsiye edebileceğinizi düşünerek incelediğimiz 3 uygulamaya bakıyoruz.

Hayatta her zaman iyi şeylerle karşılaşmayabiliyoruz, aynı durum teknolojik gelişmeler için de geçerli. Tinder, Happn gibi mutluluğu sosyal ortamlarda değil de mobil uygulamalar üzerinden arayanlar olduğu gibi farklı amaçlarla geliştirilmiş bazı uygulamaları kullanarak sevgililerini aldatanlar da bulunuyor. Size bir birey olarak tavsiyem böyle bir şeye ihtiyaç duymamanız yönünde, ama yine de ‘yok arkadaş, ben çatır çutur kullanırım bunları’ diyorsanız uygulamalara yavaş yavaş bir bakalım.

Private Photo

Hesap makinesi gibi görünen fakat uygulamanın altında gizli fotoğraflar saklayan bu uygulamada fotoğraflara ulaşabilmen için, sevgilinin belirlediği şifreyi doğru tahmin etmen gerekiyor.

Tiger Text

İş dünyası için geliştirilmiş olsa da birbirlerini aldatan çiftlerin de sık sık kullandığı uygulama hem uygunsuz mesajları gizliyor, hem de zamansız bir anda gelen aramaya karşı koruma sağlıyor. Aldattığınız kişi sizi aradığında ‘aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor’ sesli mesajını dinlerken, hiçbir şey olmamış gibi sevgilinizle güzel vakit geçirmeye devam ediyorsunuz.

Fox Private Message

Android cihazlarda kullanılabilen bir başka uygulama olan Fox Private Message, telefonu salladığınız anda tüm mesajları siliyor. Yani sevgilinizin ‘ver şu telefonu, bakıcam o mesajlara!’ demesiyle başlayan bir hengame esnasında telefonu sallarsanız, cihazı rahatlıkla verebilirsiniz.