Sevgililerin Kavga Edeceğini Önceden Tahmin Edebilen Saat

Bir grup bilim insanının yürüttüğü çalışmalar sayesinde ortaya çıkan proje, çiftlerin tartışmasını dakikalar öncesinden tahmin edecek.

Akıllı saatlerin ‘akıllı’ olmasını sağlayan özellikler her geçen gün biraz daha gelişiyor olsa da kabul edelim ki çoğumuzun ilgisini pek çekemiyorlar. Vücut sıcaklığı, adım takibi ya da kalp ritmi ölçmesi dışında pek bir numarası olmayan akıllı saatler, Güney Kaliforniya Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı çalışma sonrası sanırım biraz daha fazla dikkat çekecekler.

Üzerinde uzun süre çalışılan projeden elde edilen verilere göre akıllı saatler, artık çiftlerin ne zaman tartışacağını önceden tahmin edebilecek duruma geldiler. Projenin geliştirilme aşmasında çiftlere dağıtılan akıllı saatlerdeki vücut sıcaklığı, kalp ritmi ve terleme gibi veriler analiz edildi ve çiftlerin birbirleri hakkındaki düşünceleri sürekli olarak kayda alındı. Ortaya çıkan verilerin analiz edilmesiyle çıkan sonuçlar, vücut değişkenleri sayesinde eşlerin kavga edeceğinin %86 oranında doğru tahmin edildiğini gösteriyor.

Geliştirilerek akıllı saatlerin üzerinde uygulanması hedeflenen bu özellik sayesinde çiftler, olası bir kavganın sinyallerini öncesinden alabilecekler ve ilişkilerini daha sağlıklı yürütebilmek için gerekli önlemleri alabilecekler.