Sevgilisini Mesajla İntihara Teşvik Eden Kadın Suçlu Bulundu

2014’ün Temmuz ayında Conrad Roy’un arabasındaki su pompasından çıkan karbonmonoksidi soluyarak intihar etmesine sebep olduğu gerekçesiyle 20 yaşındaki Michelle Carter, mahkeme tarafından suçlu bulundu.

Conrad Roy, daha önce akıl hastalığı geçirmiş ve intihara teşebbüs etmiş genç bir adam. Michelle Carter ise Roy’un o zamanlardaki (2014’ün Temmuz ayı) kız arkadaşı. O yıl henüz 17 yaşında olan Michelle, Conrad’ın arabasındaki su pompasından çıkan karbonmonoksidi soluyarak intihar etmesini sağladığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece suçlu bulundu.

Aşağıdaki görselde Michelle’in, Conrad’a intihar etmesini teşvik eden cümlelerini göreceksiniz.

Bunu yapman gerekiyor Conrad. Bunu erteledikçe için içini yiyecek.

Hazırsın ve de hazırlıklısın. Yapman gereken tek şey, jeneratörü çalıştırıp ardından özgür ve mutlu olmak. Artık ertelemek, beklemek yok.

Söylediğin kadar çok istiyorsan, bugün bunun tam zamanı.

Jüri karşısına çıkmak istemeyen ve çıkacak karara saygılı olacağını belirten Michelle, hakim Lawence Moniz’in ‘eylemleri kötü niyetli ve umursamaz yönlendirmelerden oluşuyor’ kararının ardından suçlu bulundu. ‘Michelle, Roy’un ona karşı duyguları olduğunu biliyor ve onu çıkmak istediği arabaya tekrar binmesi için yönlendiriyor. Üstelik onun yaşadığı tüm sorunlarında farkında olarak’ diyen hakim Moniz, Michell’in arkadaşlarına attığı mesajlardan Roy’u kurtarmak için hiçbir girişimde bulunmadığını da söyledi.

Kefaletle bırakılmasına izin verilmeyen Michelle Carter, 3 Ağustos 2017 tarihinde verilecek hüküm ile ‘kasıtsız adam öldürmek’ suçundan en az 20 yıl hapis cezası alacak.