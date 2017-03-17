Sevilen Oyun Candy Crush'ın TV Programı Çıkıyor!

Amerikan CBS kanalı bu yaz başlayacak yapımların listesini açıkladı. Aralarında Candy Crush'ın TV uyarlaması da bulunuyor.

Akıllı telefonlardaki ilk gözde oyunlardan Candy Crush artık hemen hemen her platformda bulabileceğiniz bir oyun haline geldi. Sınırsız seviyeler ve bağımlık yaratan havasıyla milyonları daha uzun süre eğlendireceğe benziyor.

Amerikan CBS kanalı da Candy Crush’ın artık kitlesel bir marka haline gelişini fark etmiş olacak ki popüler oyun için bir TV programı yapacağını Tweetter hesabından takipçileriyle paylaştı.

"#CBS yeni yapımlarının prömiyer tarihlerini açıkladı: @CBSBigBrother 28 Haziran, @ZooCBS 29 Haziran, #CandyCrush 9 Temmuz #Salvation 12 Temmuz”

9 Temmuz olarak açıklanan başlangıç tarihinde yayın hayatına başlayacak programın izleyicilerle oyun oynarken etkileişim kuracağı ihtimaller arasında. Hem telefon hem TV ekranına oyunun sevenlerini kitlemeyi hedefleyen kanalın diğer projeleri de oldukça seviliyor. Pazar günleri yayınlanacak program diğer yapımlar gibi ABD dışından izleyici kazanabilecek bir yapıda sunula bilir. İçinden ne çıkar ya da izleyicilere ne vadeder bilinmez. Ama ekranlara kadar uzanan şeker patlatma serüveni bakalım TV dünyasına neler getirecek

Bu arada aşağıdaki linklerden Candy Crush’ı indirip oynayabilirsiniz.