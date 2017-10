2014 yılında yayınlandığından beri, özellikle de Portal gibi zekice yazılmış puzzle oyun severlerin oldukça sevdiği The Talos Principle'ın VR versiyonu çıktı!

Bölüm bölüm ilginç mekaniklerle ve oldukça keyifli oynanışıyla, puzzle tipi oyun severlerden oldukça olumlu puanlar alan The Talos Principle'ın şimdi de VR versiyonu geldi. Steam VR uyumlu bütün VR setleriyle oynanacak oyun geçtiğimiz gün resmi olarak piyasaya sürüldü. Oldukça hoş bölüm tasarımları olan oyunun hem kendisine hem de VR versiyonuna bir şans vermenizi öneririz.

Normalde Steam üzerinde 59 TL'ye satılan oyunun VR versiyonu olan "The Talos Principle VR" da aynı fiyata yine Steam üzerinden satışa sunuldu. Şimdilik sadece 700 kopya satılan oyunun, yorumları da oldukça iyi gibi. Yine de oynayan sayısı arttıkça VR versiyon ile ilgili yorumlar değişebilir. Yine de şimdilik ilk oyuncu kitlesini oldukça tatmin etmişe benziyor.

Eğer daha The Talos Principle'ın 2014'te çıkan versiyonunu oynamadıysanız, yakın dönemdeki ilk Steam indirimlerinde almanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. The Talos Principle'ın Steam bağlantısına buradan, "The Talos Principle VR"ın Steam bağlantısına da buradan ulaşabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? The Talos Principle'ı VR olarak oynamak sizce iyi bir deneyim olacak mı?