CES fuarı kapsamında 2 senedir tanıtımları yapılan iPal isimli robot çok yakında ev ve okullarda çocuklara arkadaşlık etmek için piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

2014 yılında kurulan AvatarMind isimli şirket tarafından tasarlanan robot iPal, Dünyanın en çok ziyaret edilen teknoloji organizasyonu CES'de 2 senedir büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Geçtiğimiz sene fuar çapında 'En Başarılı Robot' kategorisinde ödüle aday gösterilen iPal, firmanın bu sene yaptığı lansmanda gördüğümüz üzere artık geliştirilme sürecinin son aşamalarında.

Göğüs kısmına entegre edilmiş ekranlarıyla kimine oldukça şirin, kimilerine ise biraz korkunç görünen iPal, temelde çocuklara derslerinde yardımcı olması ve kendilerini yalnız hissettiklerinde onlara arkadaşlık etmesi için tasarlanmış. Bunun yanında robotun geliştiricisi olan AvatarMind şirketi, robotun sadece çocuklar için olmadığını ve yetişkinler için de özellikler barındırdığını belirtiyor. Örneğin günün belli saatlerinde ilaçlarını alması gereken bireylere, iPal bu durumu vakit gelince hatırlatacak ve ilaçlarını alması gerektiğini söyleyecek.

Henüz net bir piyasaya sürülme tarihi açıklanmamış olsa da robot iPal'ın 2018 yılının sonuna doğru piyasaya çıkması bekleniyor. Oldukça ilgi çekici duran, buna karşın dans etmesi gibi bir takım ekstra özellikleri bulunsa da, şirin görüntüsünün yanı sıra zaten herhangi bir akıllı tabletin yapabileceklerini yapabilmesi ihtimali de soru işareti barındırıyor. Yine de evde böyle bir robotun dolaşması beni mutlu ederdi, nitekim ben şahsen robotu sevimli bulan taraftan oldum, siz ne düşünüyorsunuz? iPal ürkütücü mü görünüyor yoksa sevimli mi?