Sevimli 'Pikachu Kuyruğu' Yastıkları Satışa Sunuldu

Japon menşeli Pokemon Store Online sitesi, yeni yıla yaklaşırken iki ayrı boyuttaki Pokemon yastıklarını piyasaya sundu.

Ülkemizde de dönem dönem konuşulan ve Pokemon Go'nun piyasaya çıkması sonrası popüleritesini yeniden kazanan Pokemon markası için yeni ürünler ve hediyeliklerin üretimine devam ediliyor.

Pokemon Store Online'da piyasaya çıkan kuyruk yastıklar hem küçük, hem de evladiyelik diyebileceğimiz büyük boyutlarda üretiliyor. Pikachu kuyruğunu sevmeyen hayranlar için Eevee ve birçok farklı Pokemon ürünü de üretilmiş. Yastıkların büyük boyutu 75 Dolar, küçük olanı ise 25 Dolar gibi bir fiyattan alıcı bekliyor.

Japonya için alınan ön siparişler büyük bir ilgiyle karşılanmış durumda ve Mayıs 2018'e kadar teslimat gerçekleşmeyecek. Amerika ve diğer ülkeler için ise satışa henüz başlanmadı. Ama bir şekilde hem resmi ürünlerin, hem de replikalarının yakında buralara da uğrayacağını tahmin etmek güç değil.