Sevimliliğine Aldanmamanız Gereken Dünyanın En Tehlikeli 5 Çocuğu!

Kötülüğün birçok biçimi mevcut. İşte tüyler ürperten eylemleriyle, yeryüzündeki en tehlikeli 5 çocuk!

Kötülük, tarihte birçok biçimde karşımıza çıkmıştır. Kimi zaman milyonlara soykırım uygulayan Adolf Hitler, kimi zaman bir veba salgını, kimi zaman milyonları göçe zorlayan radikal terör, kimi zaman seri katiller olarak. Ancak en tüyler ürpertici olanı, şirin bir maskenin altından gelmesidir. İşte buna 5 ürpertici örnek!

1-Christian Fernandes

2011 yılında, 11 yaşındaki Christian Fernandes’i annesi üvey kardeşiyle birlikte evde yalnız bırakmıştı. Fernandes, küçük kardeşini öldürene dek dövdü. 2013’te “birinci dereceden cinayet” ile suçlanan Fernandes’in davası daha sonra “kasten adam öldürmek”e çevrildi. Fernandes'in anneannesi bir uyuşturucu bağımlısıydı ve annesi 14 yaşında sokaklara düşmüştü.

2-Jordan Brown

Jordan Brown, babası ve babasının nişanlısı ile birlikte yaşıyordu. 20 Şubat 2008’de, babasının nişanlısı sekiz buçuk aylık hamileydi. Jordan, gelecekte üvey annesi olacak kişiyle yalnız kaldığında babasının tüfeğini alarak onu kafasından vurdu. Tutuklandıktan sonra verdiği ifadede, “Benim yerimi yeni doğacak olan bebek alacaktı. Üvey kardeşimi kıskanıyordum.” cümlelerini kullandı.

3-Thompson Toddler

Houston, Texas’ta yaşanan olayda Racquel Thompson isimli bir kadın ve erkek arkadaşı, birkaç dilim pizza almak için evden çıktılar. Racquel ve erkek arkadaşı, 3 çocuklarını evde bırakmışlardı. Çocuklardan 2’si 3’er yaşında olan bir ikiz, diğeri ise 19 aylık bir bebekti. Eve geldiklerinde, bebek evdeki fırının içinde birçok yanık nedeniyle can vermişti. İkizler, kardeşlerini kıskandıkları için onu öldürmeye karar vermiş ve gerçekleştirmişlerdi. Ceza almadılar, ancak Racquel ve erkek arkadaşına, çocukları tehlikeye atmaktan dava açıldı.

4-Erica De Nardo

İtalya’nın Novigure şehrinde, iyi bir muhitte yaşayan De Nardo ailesi mutlu bir yaşama sahipti. En azından öyle zannediyorlardı. Kızları Erika De Nardo, uyuşturucuya başladı. Zaman içerisinde ailesinden nefret etmeye başladı. Erika ve erkek arkadaşı, korkunç bir plan hazırladılar. Babası maç izlemeye gitmişken, annesi ve kardeşini 100 defadan fazla bıçaklayarak öldürdü. İlk olarak bir hırsızın yaptığı sanılan olayın sanıldığı gibi olmadığı ortaya çıktı. Erika 16 yıl, erkek arkadaşı 13 yıl ceza aldı.

5-Girl A

1 Haziran 2004 tarihinde 11 yaşındaki bir Japon öğrenci, sınıf arkadaşı tarafından katledildi. Girl A ismiyle bilinen katil, 12 yaşındaki Satomi Mitarai’yi boş bir sınıfta gözünü kırpmadan öldürdü. Girl A, üstü başı kanlı bir şekilde sessizce sınıfa geldi. Kendisine sorular soran öğretmene hiçbir cevap vermedi. Öğretmen, yan sınıfta Satomi Mitarai’nin cansız bedenini buldu. Girl A’ya cinayeti neden işlediği sorulduğunda, kilosuyla dalga geçtiğini söyledi. Sorgusundan sonra, akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılan Girl A, ismi kamuoyuyla paylaşılmadan bir akıl hastanesine yatırıldı.

