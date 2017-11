Hoşunuza gitmeyen çalışma arkadaşlarınızı ya da tanıdıklarınızı çileden çıkarmak için kullanabileceğiniz bu eklenti, YouTube çalma hızını her gün %1 oranında yavaşlatarak, zamanla bütünüyle işlemez hale getiriyor.

Çevrenizde can sıkıcı işler yapacak birilerini bulma konusunda yeterince şanssız olabilirsiniz. Hani vardır ya, gereksiz muhabbetler yapıp da canınızı sıkan tipler. Yazımızda konu edineceğimiz kurbana ‘gereksiz’ adını verelim. Her ne kadar bu zamana kadar yaptığı can sıkıcı muhabbetlerden ötürü kulaklıklarını jöle içine atıp, hayatının şokunu yaşatamayacak olsanız da (belki de yapabilirsiniz, bilemiyoruz), en azından canını azami derecede sıkacak bir şey yapabilirsiniz. Mesela, YouTube’da vakit geçirdiği esnada hayatının şokunu yaşatabilirsiniz.

Bu işi yapmak için öncelikle bir Chrome eklentisini kurbanınızın bilgisayarına yüklemeniz gerekiyor. Onaylı bir eklenti olmadığı için bizatihi yüklemeniz gerek. Bu nedenle kurbanınızın öğlen yemeğine çıktığından ya da sigara molası verdiğinden emin olun ki, intikamınızı almak için yeterince zamanınız olsun.

Zararsız mahiyette olmakla birlikte, ‘Chrome Engine’ adlı bu netameli Chrome eklentisi (aynı zamanda ‘pis herif-chrome’ olarak da bilinir) birlikte çalıştığınız ofis arkadaşınızın YouTube video oynatıcısını her gün %1 oranında yavaşlatır. Orijinal oynatma hızının %70’ine ulaştığında ise, tamamıyla durdurur. Yani iş arkadaşınız 30 gün boyunca yavaş çalışan bir video oynatıcıya katlanmak zorunda kalır. Ne olup bittiğini de anlayamaz.

Operasyona başlamak için ‘Chrome Engine’ sayfasına gidin ve ‘Chrom-engine-packed.crx’ bağlantısını seçin. Sayfanın ortasındaki ‘Raw’ bağlantısına tıklayarak eklentiyi indirin. Yeni bir sekme açarak ‘chrome://extensions’ yazın ve Chrome’un ‘Eklentiler’ sayfasına gidin. Yüklediğiniz eklentiyi sayfaya taşıyın ve ‘yükle’ye tıklayın. Adres çubuğunun yanındaki eklentiler listesinde küçük bir ‘Chrome’ logosunun belirdiğini göreceksiniz. Bu logoya sağ tıklayın ve ‘Chrome menüsünde gizle’ seçeneğini seçin. Operasyonu başarıyla tamamladığınız için sırtınızı sıvazlayın.

Olur da gıcık olduğunuz kişi hastalık gibi nedenlerden ötürü işe gelmezse, endişelenmeyin. Eklenti, yavaşlatma hızını o gelene kadar durduracaktır.

Eğer iş arkadaşınız evinde takılan tiplerdense, Chrome tarayıcısına bir başka makineden de olsa hesabını kullanarak bağlanırsa, Chrome Engine eklentisi onun Google hesabıyla eşleşmiş olarak işlem görmeye devam edecektir. Yani oynatıcıda gerçekleşen yavaşlama oranı, Chrome tarayıcısına nereden bağlanırsa bağlansın, işini görmeye devam edecektir.

Eklenti aynı zamanda kişinin yapacağı oynatma hızı ayarlamalarını da denkleştirir. Olur da kurbanınız oynatma hızını yavaşlatırsa, eklenti de yeni oynatma hızı oranında yavaşlatma hızını ayarlayacaktır. Netice itibariyle bir şeylerin yolunda gitmediğini hissedecek ama, eğer rolünüzü iyi oynarsanız bunu sizin yaptığınızı asla anlayamayacaktır.