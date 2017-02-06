Sevmediğiniz Şeylere Göre Ruh İkizinizi Bulan Uygulama

Sevmediğiniz, hoşlanmadığınız şeylerin ortak olduğu kişiler ile tanışmanızı sağlayan uygulama.

Mobil uygulama pazarında başı Tinder'in çektiği bir flört uygulaması popülerliği mevcut. Bu tarz uygulamaları ne derece kullanıyorsunuz bilemiyoruz fakat bu yeni uygulama epey bir dikkatinizi çekebilir.

Hater adlı flört uygulaması, sevdiğiniz ve hoşlandığınız şeylere göre değil, aksine; nefret ettiğiniz, sevmediğiniz şeylere göre size uygun birilerini bulmakta. Yani Hater uygulamasında sizinle aynı şeylerden hoşlanmayan insanlarla tanışıyorsunuz.

Uygulamada yavaş yürüyen insanları sevmeyenlerden, Star Wars serisinden nefret edenlere, hediye almaya karşı olanlara hatta zombi filmlerinden nefret edenlere karşı pek çok konuda ilginç nefretleri olanları bulmanız mümkün. Uygulamada 300 farklı konuda fikirlerinizi belirtebiliyor ve ruh eşinizi bu fikirler doğrultusunda arayabiliyorsunuz.

Konumunuzu kullanan uygulama, yakınlarınızda sizinle aynı şeylerden nefret edenleri bulmanızı sağlıyor. Tanıştığınız kişi ile de aynı şeylerden hoşlanmamanız, sohbet başlatma konusunda da size daha fazla yardımcı oluyor.

iOS için beta aşamasında olan uygulama iki gün sonra (8 Şubat'ta) tam sürüme geçecek. Uygulama, Android platformuna da kısa bir içinde gelecek.