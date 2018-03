Seyahatlerde Hayatınızı Kolaylaştıracak 6 Ürün

Günümüzde sıkça seyahate çıkmak oldukça popüler. Herkes gezebildiği kadar fazla yer gezip, dünyaya dair keşiflerini artırmaya çalışıyor. Ancak özellikle uzun süren seyahatlerde karşımıza çıkan ufak zorluklara dair hayat kolaylaştırıcı bazı ürünler mevcut.

Artık bir çoğumuz, seyahat listelerimizi ülke sınırlarının dışına çıkartarak, eğlenceli yolculuklara çıkıyoruz. Ancak bu yolculuklar her zaman konforlu ve her imkana sahip olduğumuz yolculuklar olmuyor. Gittiğimiz her yeni ülkede, seyahat etmeye ve zorluklarla başa çıkmaya dair yeni şeyler öğreniyoruz ve bir sonraki yolculuğumuzda aynı zorluklar ile karşılaşmamak için önlemler alıyoruz. Bu listedeki ürünler ve uygulamalar ise, bu zorlukları önceden üretilen çözümler ile yaşamamanızı amaçlıyor.

Dil Öğrenme Uygulamaları

Dünya üzerinde yüzlerce dil var ve seyahat ettiğimiz ülkelerde belki de en çok zorluk çektiğimiz konu iletişim kurmak. İngilizce ise her ne kadar tüm dünyada yaygın gibi görünse de, birçok ülkenin yerli halkı ile bire bir iletişimde pek etkili olmadığı zamanlar oluyor. Bu tarz durumlarda ise, tüm uygulama mağazalarında çeşitli dil uygulamaları sayesinde hayatımız bir hayli kolaylaşıyor.

Seyahat Boyu Ütüler

Çok kritik değilmiş gibi görünse de, uzunca süre çantanızda bekleyen kıyafetleri, kırışık bir şekilde giymek istemediğiniz bir an gelebilir. Böyle anlarda ise etrafta kullanabileceğiniz bir ütü aramaktansa, çantanızda taşıyabileceğiniz küçük bir ütü işinize yarayabilir. İnternette yapacağınız ufak bir arama ile onlarca farklı modele ve fiyat seçeneğine ulaşabileceğiniz seyahat boyu ütüler, özellikle uzun soluklu seyahatlerde büyük rahatlık sunuyor.

Farklı Prizler İçin Mini Adaptörler

Farklı ülkelerde priz kullanma konusunda ufak problemler yaşanaabiliyor. Bu durumun önüne geçmek için tüm türler için uyumlu bir adaptör kullanmak ise en mantıklısı. Üretlen çeşit çeşit adaptör arasından ufak bir fiyat-performans değerlendirmesi yaparak bir tane edinirseniz, büyük bir problemin önüne geçmiş olursunuz.

Çanta İçi Düzenleyiciler

Yolculuklarda, özellikle de sırt çantanızla çıktıklarınızda, tek çantaya tüm ihtiyaçlarınızı sığdırmaya çalışırsınız. Bunu başarabilmek için de ufak çanta içi düzenleyiciler var. Yerden en iyi şekilde tasarruf etmek için tasarlanan bu tarz ürünlere birçok yerde ulaşmak mümkün. Dilediğiniz boyutta ve fiyat aralığında ürünü internette bulmak mümkün. Eğer sık seyahat ediyorsanız, bir tane edinmek mantıklı olacaktır.

Rulo Seyahat Çantası

Seyahatiniz boyunca farklı yerlerde konaklayıp, sürekli mekan değiştirmek durumunda kalabilirsiniz. Böyle anlarda en zoru da eşyaları sürekli toplamak olur. Rulo tasarımı ile, eşyalarınızı açık bir şekilde üzerinde kullanıp, toplamanız gerektiğinde ise rulo haline getirebileceğiniz çantalar ise, bu konuda büyük kolaylık sağlıyor ve çantalarınızın içinin hep düzenli kalmasına yardımcı oluyor.

Çantalarınız İçin Kilitler

Yanınızda taşıdığınız eşyaların güvenliği için, bir kilit kullanmak son derece kritik. Herkesin mutlaka bir kere duyduğu 'Dünyayı gezerken x ülkesinde her şeyi çalınan' o insan olmak istemezseniz, muhakkak bir kilit edinin.