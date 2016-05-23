Seyahat etmeyi seven kullanıcıların takip etmesi gereken 7 Instagram hesabını listeledik. Bu hesaplar dünyanın 4 bir noktasından muhteşem kareler paylaşıyorlar.

Ülke olarak gezmeyi seven bir millet olduğumuzu söyleyebilirim. Ancak iş, para, zaman gibi sebeplerden ötürü tatile çıkıp yeni yerler keşfetmek gerçekten çok zor bir hal alabiliyor. Şöyle güzel bir Avrupa tatili ya da, güzel bir Asya turunu kim istemez ki?

Biz bu yerlere zaman bulup gidemesek bile bizim yerimize giden ve bu tatili iş haline getirmiş insanlar bulunuyor. Bugün sizlere gezmeyi seven ve dünyanın her noktasından muhteşem görüntüler sunan 7 instagram hesabı göstereceğiz. En azından gelecek için yaptığımız planlarda ilk ziyaret edeceğimiz yere karar vermek açısından hoş bir ansiklopodi olabilir bu hesaplar. Özellikle yaz aylarının yaklaştığı düşünülürse herkesin içerisinde tatil hissiyatının oluştuğunu düşünüyorum.

photobyshannon

jrbland

danielkordan

girleatworld

Jetsetchristina

Pausethemoment

theblondeabroad