Macaristan'da, Slovenya'da yaptıkları hasattan dönen çiftçileri taşırken Facebook'ta canlı yayın açan şoför, bunun üzerine bir de hatalı sollama yaparak karşı yönden gelen kamyona çarptı. Kazada maalesef kimse sağ kalmadı ve 9 kişi yaşamını yitirdi.
AT&T tarafından geçtiğimiz aylarda yayınlanan bir araştırmada, toplu taşıma araçlarının şoförlüğünü yapan her 10 kişiden 7'sinin akıllı telefonunu, seyir esnasındayken aktif olarak kullandığını gösteriyor.
Bireysel kazaları bir kenara bırakalım; insanların can taşırken bu derece sorumsuz ve saygısızca davranması akıl alır gibi değil. Macaristan'da yaşanan bu kazanın, benzer olayların yaşanmasına engel olacak bir ders olmasını temenni ediyoruz.