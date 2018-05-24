Macaristan'da yaşanan ve akla hayale sığmayan olayda minibüsü kullanırken canlı yayın açan şoför, adeta katliama sebep oldu.

Macaristan'da, Slovenya'da yaptıkları hasattan dönen çiftçileri taşırken Facebook'ta canlı yayın açan şoför, bunun üzerine bir de hatalı sollama yaparak karşı yönden gelen kamyona çarptı. Kazada maalesef kimse sağ kalmadı ve 9 kişi yaşamını yitirdi.

AT&T tarafından geçtiğimiz aylarda yayınlanan bir araştırmada, toplu taşıma araçlarının şoförlüğünü yapan her 10 kişiden 7'sinin akıllı telefonunu, seyir esnasındayken aktif olarak kullandığını gösteriyor.

Bireysel kazaları bir kenara bırakalım; insanların can taşırken bu derece sorumsuz ve saygısızca davranması akıl alır gibi değil. Macaristan'da yaşanan bu kazanın, benzer olayların yaşanmasına engel olacak bir ders olmasını temenni ediyoruz.