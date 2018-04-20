David Copperfield, Bir Sırrını Açıklamak Zorunda Kaldı!

Tüm zamanların en tanınan sihirbazları arasında yer alan David Copperfield, dünya çapında verdiği canlı şovlarla biliniyor. Ancak 2013 yılında yaptığı bir gösteride sakatlandığını söyleyen bir seyircisinin açtığı dava, Copperfield’ın sırrına mal oldu. Aynı numarayı yaklaşık 20 yıl önce Atilla Taş da açıklamıştı.

2013’te kariyerinin en büyük gösterilerinden birisi için Las Vegas’ta sahne alan David Copperfield, çok sevilen Lucky #13 numarasını yapmak için kolları sıvadı. Bu numara bazı gönüllü seyircilerin sahneye davet edilmesi ile gerçekleştiriliyordu. Sahneye davet edilen 58 yaşındaki seyirci Gavin Cox, numara gerçekleştirilirken omzundan sakatlandı.

Lucky #13 numarası sahneye çıkartılan bir grup seyircinin bir süre kaybedilip tekrar ortaya çıkartılmasıyla mümkün olan bir gösteriydi. Numara gerçekleştirilirken omzu çıkan ve sonrasında kronik ağrılarla beyin hasarı yaşadığını söyleyen Cox, gösteri sonrasında açtığı dava ile tazminat talebinde bulundu. Copperfield, bu numarayı daha önce çok kez yaptığını ve hiç böyle bir sorunla karşılaşmadığını söyledi.

Sihirbazın avukatları, mahkeme tarafından olayın aydınlatılması adına talep edilen numaranın açıklanması durumunu reddettiler. Ancak Las Vegas mahkemesi bunu kabul etmedi ve Copperfield’in yapımcılarından Chris Kenner numarayı açıkladı. Konner, sahneye çağırılan seyircilerin içinde bulundukları kafesin üzerine örtü örtüldükten sonra, onların kafesin arkasından çıkartıldıklarını söyledi. Seyirciler ardından gizli bir yoldan salonun arkasına götürülüyorlardı.

Sakatlanan seyirci Gavin Cox ise gizli yolda ilerlerken ortamın sonra derece karanlık olduğunu ve bir engele takılıp düştüğünü söyledi. Kendisi o günden bu yana sağlık harcamaları için 400 bin dolardan daha fazla para harcamıştı. Mahkeme devam ediyor ve önümüzdeki hafta duruşmaya David Copperfield’ın da katılması bekleniyor.

1999’da İstanbul’da gösteri yapan Copperfield’ın aynı numaradaki konuk seyircilerinden birisi, o dönem yaptığı şarkılarla adını tüm Türkiye’ye duyuran Atilla Taş’tı. Taş, gösterinin hemen ardından tüm medyaya bu numaranın nasıl gerçekleştirildiğini şöyle açıklamıştı:

"Işıklar söndü. Bir şekilde biz geri çekildik platformla veya başka bir şekilde. Ondan sonra görevliler geldiler ve bizi oradan aldılar. Ondan sonra biz aynen girdiğimiz gibi merdivenlerden aşağıya indik. Bir anda kendimizi boş bir odada buluverdik. Orada bizi yabancı bayanlar karşıladı, 'Biraz beklerseniz David Copperfield sizinle tanışacak' denildi. David geldi, elinde şemalarla olayı anlattı. Ama hiç korkmadım, çok eğlendim.''

Ertesi gün İstanbul’da bir başka gösteri yapan Copperfield, gösteri sırasında, "Aranızda adı Atilla olan bir sanatçı varsa otursun. Anlamıyorum bir sanatçı diğer sanatçıyı neden karalamaya çalışır. Bizde bir sihir yapmanın 5-6 yolu vardır, birini açıklasa bile ben size diğer türlü yaparım" diyerek Taş’ı eleştirmişti. Ardından gene basına konuşan Taş, “O da azıcık delikanlı olsun, açtırmasınlar kutuyu, söyletmesinler kötüyü. Ben de sivri dilliyim, sokarım" diyerek karşılık vermişti.