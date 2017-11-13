Acun Ilıcalı'nın eşi ve internet fenomeni Şeyma Subaşı'ya organize biçimde hakaret eden kadın grubuna geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Televizyon sektörünün uzun süredir bilinen isimlerinden Acun Ilıcalı'nın eşi ve internet fenomeni Şeyma Subaşı'ya sosyal medya hesaplarından organize bir biçimde hakaret ettiği suçlamasıyla üç kişi gözaltına alındı. Yurt dışına çıkan şüphelilerden biri için Interpol devreye sokuluyor. Toplam 15 kişi hakkında ise adli işlemler devam ediyor.

İstanbul savcılığının açtığı soruşturma üzerine harekete geçen asayiş ekipleri 9 Aralık 2016 tarihinden itibaren sosyal medya hesapları aracılığıyla Şeyma Subaşı’na hakaret eden kişileri yakalamak için operasyon başlattı. Konu hakkındaki iddiaya göre bir grup kadın Şeyma Subaşı hakkında montajlanmış hakaret içeren görüntüleri organize şekilde sosyal medyada paylaşıp yayıyordu.

Bilişim ekiplerince yapılan operasyonda biri Mersin'de biri ise İstanbul'da ikamet eden iki kadın gözaltına alındı. İstanbul'da göz altına alınan Y.N.'nin ise gözaltına alınırken delilleri yok etmek için tabletini kırmaya çalıştığı ama başarılı olamadığı öğrenildi. Diğer bir şüpheli C.K.'nın ise yurtdışına çıktığı için gözaltına alınamadığı ve devreye İnterpol'ün girdiği belirtildi.

Operasyonun tamamlanmasının ardından Şeyma Subaşı’nın hakaretlerin devam ettiği yönündeki ikinci şikayeti üzerine tekrar harekete geçen polis ekipleri bu kez Y.T.’yi de İstanbul’da gözaltına aldı. Şüphelinin bilgisayarında Şeyma Subaşı’ya edilen hakaretlere dair dijital delillerin bulunduğu belirtildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, Şeyma Subaşı’ya hakaret ettiği iddiasıyla 15 kişinin daha adını tespit etti. Tespit edilen kişilere ilişkin arama çalışmaları sürdürülürken, bunun organize bir durum olduğu belirtiliyor.

Yani açıkçası sosyal medya büyük bir yer ve bu mecrada ünlü olmak demek bir çok kişinin de nefretini çekeceğiniz anlamına geliyor. Hakaretlerin boyutunu bilmesek de, yine de işin içine İnterpol'ün de girdiği bir hakaret davasının neden bu kadar büyüdüğünü de anlamış değiliz açıkçası. Dava sonuçlandığında daha ayrıntılı bilgiler elimizde olacaktır. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu kadar geniş çaplı bir operasyona gerek var mı?