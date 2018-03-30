Tesla'nın zor günleri, rakipleri için gün doğumu oldu. İki yeni elektrikli araç ve bir de diğer üreticiler için sistem geliştiren SF Motors, fırtınalar estirmeye geliyor.

Elektrikli otomobiller gelecekte benzinli otomobillere üstün gelip trafiği ele geçirecekler. Hem de çok değil, maksimum 20 yıl içerisinde. Volkswagen gibi dev şirketler, üretim tesislerini dönüştürmeye başladılar. Artık her firmadan teker teker 5 ila 20 senelik dönüşüm planlarını duyuyoruz.

İşin bir de Tesla gibi sıfırdan elektrikli araç üretimi için kurulan şirketler tarafı var. Tesla’nın son 1 aydır sürüklendiği mali krizler, şirketin rakiplerine de fırsat yarattı. Sonuçta rekabet güzel bir şey ve çoğu zaman tüketicinin yararına işler görmek kolay oluyor. Diğer taraftan söz konusu Tesla rakipleri de bir bir ‘Tesla katili’ olarak lanse edilen araçlarını tanıtıyorlar.

Bugün o rakiplerden birine, SF Motors’a odaklanıyoruz. Şirketin iki yeni SUV tipi aracı görücüye çıktı. Bunların yanında da diğer elektrikli otomobil üreticileri için yapılan bir hazır paket de var. Bu paketi satın alan üreticiler, üzerine kendi dizayn ettikleri aracın gövdesini oturtup kendi markasını koyacaklar. Yani SF Motors, bir başka değişle iPhone X ekranını üreten Samsung gibi büyük bir pazarın peşinde koşturuyor.

Aşağıda SF Motors'un yeni tanıttığı SF7 ve SF5 modellerini sırayla görüyorsunuz. Hemen yanlarında, en sağda yer alan yarım araç ise diğer üreticiler için:

SF5 ve SF7, yüksek performaslı ve 4 kapılı araçlar. SF5 2018 sonunda, SF7 ise 2019'da yollarda olacak:

SF5, elektrikli otomobil pazarında ön plana çıkacak tasarımıyla dikkat çekiyor:

Aracın neredeyse bütün üst kısmı açılabilir camla birlikte geliyor:

Işıklandırma sistemleri, bilim kurgu filmlerindeki arabaları aratmıyor:

İç hacmi oldukça geniş olan aracın kapıları da zıt yönlere doğru açılıyor:

SF7'nin dış çizgileri, tıpkı SF5 gibi fakat aracın içi bambaşka bir ortam sunuyor:

Tesla'nın konsollarına ciddi bir alternatif sunuyor:

SF Motors, Tesla'nın kurucularından Martin Eberhard'a ait batarya şirketlerinden birisi olan InEVit'i satın aldı:

Aşağıda gördüğünüz sistem ise diğer üreticlere satılmak üzere tasarlandı. Zaten pastanın büyük ve kremalı dilimi de burada:

SF Motors, 100KW ile 400KW arasında değişen motor ve şanzıman kombinasyonlarına üretiyor:

Tüm bunları bir arada düşününce, SF Motors'a Tesla katili yakıştırması yapmamak elde değil. Bakalım SF5 ve SF7, trafiğe çıktıklarında neler değişecek?