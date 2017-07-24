Yazın Tadını Daha İyi Çıkartmanızı Sağlayacak Ürün: Shader

Avustralyalı bir şirket tarafından geliştirilen Shader, yazın tadını çıkarmak isteyenlere kişisel güneş koruması sağlıyor.

Yaz aylarında deniz-kum-güneş üçlüsünün keyfini çıkarmak güzeldir. Ancak bu keyif bazen güneş yanıkları gibi olumsuz sonuçlarla da bitebiliyor. Üstelik bazı kişiler, hassas cildi ya da makyajı nedeniyle güneş kremi kullanamıyor.

Yıllar içinde yakıcı güneşe karşı birçok önlem denedik. Hatta elimize geçen her şeyle yüzümüzü güneşten korumaya çalıştık. İşte 'Shader' tam da bunun için geliştirildi.

Shader, yüzümüzü güneşin olumsuz etkilerinden korumak için geliştirilmiş bir portatif gölge aygıtıdır. Plajda, piknikte ya da aklınıza gelen başka bir yerde güneşin keyfinizi kaçırmasına izin vermez.

Elbette yalnızca gölge yapmıyor, özellikleriyle size gerçekten konfor sağlıyor. Güneş enerjisiyle şarj olan iki adet USB çıkışlı pil, bir adet USB fan, içecekleriniz için bardak tutucu, şezlonga tutturmak için kayışlar... Shader için tam bir tatil aksesuarı da denebilir.

HGT Innovations isimli Avustralyalı bir şirket tarafından geliştirilen ürün, 60 farklı ülkede satışa sunulmuş durumda.