Shadow of Mordor Hikaye Modundan Şahane Fragman!

Shadow of Mordor'dan, oyunu bekleyenlerin heyecanını tavan yaptıracak yeni video.

2014 yılında oyun piyasasına giriş ve yapan ve kendi döneminin olduğu kadar gelmiş geçmiş oyunlar arasında da başarılı bir yer edinen Middle-earth: Shadow of Mordor, yeni oyunu ile bu başarıyı tekrarlamaya hazırlanıyor.

Daha önceden geleceği duyurulan, ardından ise resmi tanıtım videosu ile karşımıza çıkan oyun, şimdi de karakterlerin, orkların ve daha nice şeylerin tanıtıldığı yeni hikaye modu videosu ile karşımızda.

Shadow of War'un ilk olarak Ağustos ayında geleceği duyurulmuş, daha sonrasında ise oyunun çıkış tarihi, Ekim ayına ertelenmişti. İlk oyunu ile 2014'te "yılın oyunu" ödülünü alan Shadow of War, önümüzdeki hafta düzenlenecek E3 2017 etkinliğinde de yer alacak. Oyun PS4, Xbox One ve PC platformlarına sunulacak.