Shadow of the Tomb Raider'da Co-Op Modu Olacak

Dün ilk tanıtım videosu gelen ve oldukça olumlu yorumlar alan Shadow of the Tomb Raider'a dair detaylı bilgiler gelmeye devam ediyor.

Shadow of the Tomb Raider'a dair ilk video, görseller ve çıkış tarihi bilgisi dün kesinleşmiş ve sunulmuştu. Oyunun aksiyon dozunun ve hikayesinin bir hayli etkileyici olacağı tahmin ediliyor ve birçok yeni bilgi de gelmeye devam ediyor. Gelen son bilgi ise sunulacak olan Season Pass'lerin, oyunculara 7 ay içerisinde 7 ayrı hikaye sunacak olması. Her hikayenin yeni bir beceri, kostüm ve silah ile birlikte geleceği de gelen bilgiler arasında.

Season Pass içeriği ile sunulacak olan ilk hikayenin ise co-op modu içereceği ve oyuncuların hikaye boyunca devam eden 'bulmacaları' birlikte çözmeleri gerekeceği söyleniyor. Season Pass içerikleri aylık olarak sunulacak ancak fiyatı ile ilgili henüz biir bilgi bulunmuyor. Oyun geliştiricileri aynı zamanda artık 'genişleme paketi' yerine 'Paths' (yollar') terimini kullanmaya başlayacaklarını da açıkladılar.

Oyunun $90 'lık fiyatı olan Croft Edition Paketi ve $200'lık Ultimate Edition paketi, birçok ek özelliğin yanında bu yedi yeni görev ve hikayenin bulunduğu Season Pass'leri içerecek. Türkiye satış fiyatı henüz açıklanmayan oyunun PS4, Xbox One ve PC için sunulacağı biliniyor.