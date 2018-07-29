Tomb Raider İçin Tırmanış Tekniklerini Gösteren Yeni Video

Shadow of the Tomb Raider'ın yeni tanıtım videosu yayınlandı. Videoda tırmanış teknikleri ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Square Enix, Tomb Raider’ın yeni bir videosunu paylaştı. Bu, Tomb Raider serisinin en son oyunu için tırmanış geliştirmelerine odaklanan bir video. Treacherous Traversal başlıklı 37 saniyelik teaser, ekibin Lara Croft'un tırmanma tekniklerini nasıl revize ettiğine dair bir fikir veriyor.

Tırmanma eylemi elbette Croft'un hikayelerinin her zaman anahtar yüzü olmuştur. Croft aynı zamanda duvara başarılı bir şekilde tırmanabildiği gibi, havada yönünü değiştirebilir ve becerikli bir şekilde asmalara tutunabilir. Tomb Raider, 14 Eylül 2018'de PC, PlayStation 4 ve Xbox One'da yayınlanacak.

Shadow of The Tomb Raider demosunu oynayanlar tarafından yapılan yorumlara göre serinin önceki oyunları ile kıyaslandığında gerçekten güzel bir oyun. Karakterler inanılmaz derecede ayrıntılı ve gerçekçilik açısından oyuncuların beğenisini kazanıyor. Özellikle Lara'nın gözleri belki de bir oyunda görülen en gerçekçi detay olacak. Özellikle oyunun bu seferki hikayesi Maya medeniyetlerine dayandığı için çok ilgi çekiyor. Oyunda eski güçler, kayıp bir uygarlık, büyülü piramitler gibi birçok detay göreceğiz.

Lara Croft hep beğenilen ve oynamaktan zevk alınan bir karakter oldu. Özellikle 2006 yılında "En Başarılı Kadın Oyun Karakteri" seçilerek Guinness rekorlar kitabındakini yerini aldı. 1997 yılında en çok oynanan oyunlar arasına girmeye başaran Tomb Raider II de bugünkü başarıların bir habercisiydi ve 8 milyonun üzerinde sattı.