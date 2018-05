Shadow of the Tomb Raider'ın Maliyeti 100 Milyon Dolar

Son dönemin iddialı oyunlarından biri olacağına kesin gözüyle bakılan Shadow of Tomb Raider'ın yapımı için harcanan bütçe 100 milyon dolar ulaşmış.

Son 20 yıldır Hollywood bünyesinde gişe başarısı beklenen filmler için yapılan devasa yatırımların hepimiz farkındayız. 100 ila 200 milyon dolar arasında maliyete sahip olan bu filmler büyük oranda gişe başarısı ile maliyetini ekarte ettiği gibi çok daha büyük oranda kar marjı getirebiliyor. Son dönemde aynı seviyede güçlü yatırımların oyun camiası için yapıldığını belirtmek gerekiyor. God of War bunun için güzel bir örnek olsa da bugünün konuğu farklı bir isim ‘Shadow of the Tom Raider. ’

Eidos Montreal’in patronu David Anfossi’nin ‘GameIndustry’ için verdiği röportaja göre, Shadow of the Tomb Raider’ın maliyeti yaklaşık 100 milyon dolara ulaştı. Üstelik oyunun tanıtım ve reklam giderleri bazında da 35 milyon dolarlık bir bütçenin harcanması planlanıyor.

Anfossi, yaptığı açıklamada "Oyunu oluşturmak için 10 yıl boyunca çalışmalar içerisinde bulunduk, bu yüzden oyunun pazarlanması ve test edilmesi konusunda da son derece hassasız. Pazar analizi çalışmaları ve oyuncu profilini araştırmalarımızda kat etmemiz gereken süreçler hala mevcut. Fakat günün sonunda ortaya çıkardığımız kaliteye dair kendimizden oldukça eminiz" diyerek; oyun için yapılmış olan harcamanın kendileri açısından bir sorun teşkil etmediğini, hatta istedikleri kaliteye ulaşmaları adına bir gereklilik olduğunu net bir dille belirtmiş oldu. Oyunla alakalı bilgilerin önümüzdeki ay düzenlenecek E3'te ortaya çıkması bekleniyor.