Shadow of Tomb Raider İlk Teaser'ını Yayınladı

Tomb Raider'ın yeni oyunu Shadow of Tomb Raider bugün yayınlanan teaser'a göre 3 farklı konsol için geliyor. Bu kez işler çok daha ciddi ve zorlu görünüyor.

Bir nesli Playstation ile tanıştıran, ilk Playstation modellerinden günümüze kadar gelen Tomb Raider, nam-ı diğer Lara Croft, eski popülerliğine sahip olmasa da son çıkan başarılı filminin ardından yine oldukça iddialı bir oyun ile hem konsollar hem de bilgisayarlar için geliyor. Yeni hikayesinde, Maya kıyametini durdurmaya çalışan Tomb Raider için işler bu kez oldukça kanlı ve zorlu bir hal alacakmış gibi görünüyor.

Oyun hakkında daha fazla detay vermeden önce sizlere Tomb Raider oyunun geçirdiği evrimi anlatan bu videoyu sizlere sunmak istiyoruz. Teknolojinin ve oyun sektörünün gelişimi ile paralel devam eden Tomb Raider'ın neden önemli bir oyun olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var.

Bu son oyunun ilk fragmanında gördüğümüz üzere Tomb Raider, ormanlarla kaplı Maya topraklarında kanlı bir savaş vererek, kayalıklardan mağaralara atlayarak yine klasik Tomb Raider’lığını yapıyor. Teaser’dan yola çıkarsak; gizlilik faktörünün de yüksek olacağı Shadow of Tomb Raider'da, mekaniklerinin yanında bizi stratejik düşünmeye de zorlayacak bir oyun ile karşı karşıya kalma ihtimalimiz oldukça yüksek görünüyor.

Son iki Tomb Raider oyunundan biraz daha sert olacakmış gibi gözüken oyun, büyük ihtimalle Lara Craft’un omuzlarına binen kıyamet senaryosu nedeni ile bize zor ama bir o kadar da keyifli anlar yaşatacak gibi. Sözü fazla uzatmadan sizi bu seyir zevki yüksek ‘trailer’ ile baş başa bırakalım.

Oyunun 14 Eylül tarihinde Xbox One, PlayStation 4 ve PC için çıkarılacağı net olarak duyurulmuş durumda.