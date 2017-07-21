Amerikan dizisi Shameless’ten uyarlama olan ve başrolünde Hazal Kaya’nın da yer aldığı önemli isimleri barındıran Utanmazlar dizisinden ilk görüntüler geldi.

FOX TV’de yayınlanması gündemde olan dizinin orijinal versiyonu, 7 sezondur ara vermeden ekranlarda olmaya devam ediyor. Chicago’nun varoş bir semtinde geçen dizide 6 çocuk ve 1 babanın oluşan Gallagher ailesinin bazen komik, bazen de trajikomik yaşadığı olaylar anlatılıyor.

Evin reisi olan Frank Gallagger sahtekar, alkolik ve de utanmaz bir adamdır. Utanmazlar’da Hazal Kaya’nın canlandırması beklenen Fiona Gallagher ise fedakar olduğu kadar belaları üzerine çeken, kardeşlerin en büyüğü.

Ailenin her birinin kendi içerisinde yaşadığı maceraların anlatıldığı dizinin orijinalinde eşcinsellik, alkol, uyuşturucu gibi konular işleniyor. Türk versiyonunda bu konulara ne kadar değinilir ya da değinilir mi, bunu ekranlara çıktığında göreceğiz.

Dizinin setinde çekilen fotoğraflardan bazılarını aşağıdan görebilirsiniz.

İki uyarlamanın "baba" karakterleri arasındaki benzerliğe dikkat ettiniz mi?