Hazal Kaya'nın ve Burak Deniz'in baş rolünde olacağı Shameless'ın Tük uyarlamasından ilk fragman geldi.

Uzun süre boyunca Shameless dizisinin Türk yapımı uyarlaması olacağı konusunda birçok söylenti mevcuttu. Ancak geçtiğimiz haftalarda bu durum kesinleşti. Hatta FOX'ta yayınlanacak olan dizinin ismi dahi belli oldu ve dizinin görsellerini görme şansı bulduk.

Sonrasında dizi hakkında detaylar netleşmeye başladı ve ardından da uyarlama dizideki karakterlerin isimlerini öğrendik. Aradan çok zaman bile geçmeden, diziden ilk fragman geldi. Shameless dizisini izleyenler zaten fark edecektir, dizinin fragmanı pek de yabancı olmayan bir sahneyle başlıyor.

Shameless dizisi genel anlamda Türk dizilerinden oldukça farklı rotalarda ilerliyor ve uyarlama dizinin nasıl ilerleyeceği ise gerçekten merak konusu. Umuyoruz görmeye alıştığımız 'klişelerden' uzak bir dizi olur.

Shameless'ın Türk yapımı uyarlaması Bizim Hikaye dizisinin yayınlanan ilk fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.