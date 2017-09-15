  • ‘Bizim Hikaye’nin İlk Bölümüne Twitter’dan Gelen Yorumlar

Shameless Uyarlaması ‘Bizim Hikaye’nin İlk Bölümü İçin Twitter’dan Gelen Yorumlar: Şaka mı Bu?

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Shameless Uyarlaması ‘Bizim Hikaye’nin İlk Bölümü İçin Twitter’dan Gelen Yorumlar: Şaka mı Bu?
Shameless’in Türkiye uyarlaması olarak lanse edilen ve ilk duyduğumuz andan itibaren heyecanlanmamıza sebep olan dizinin ilk bölümü, Twitter’da yoğun şekilde eleştirildi.

Öncelikle Shameless’in orijinal hikayesine değinelim. Chicago’nun getto sayılabilecek bir bölgesinde zor şartlarda yaşayan 5 kardeş ve alkolik bir babanın hikayesinin anlatıldığı dizide, eşcinsel ilişkiler gibi ülkemiz TV’lerinde kolay kolay rastlayamayacağımız konular bulunuyor. Biz de bu dizinin Türkiye uyarlamasının yapılacağını öğrendiğimizde, popüler internet dizilerimizden Fİ’deki gibi cesur sahnelere benzer -sansürlü de olsa- görüntülerle karşılaşacağımızı düşünmüştük. Fakat dizi beklediğimiz agresifliğinden uzaktı, hem de bayağı.
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Bizim Hikaye ismiyle yayınlanan dizi böylesine hayal kırıklığı yaratınca Twitter’dan tam bir eleştiri bombardımanına tutuldu. İşte gelen yorumlardan bazıları:

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