Sharp Geliyor: Yeni Amiral Aquos R'ın Özellikleri Açıklandı

105 yıllık elektronik devi akıllı telefon sektöründe adından söz ettirmek istiyor. Yeni amiral gemisinin özelliklerini açıkladı.

Japon üretici Sharp, oldukça kompakt ve en üst düzey donanımlara sahip yeni amiral gemisi sınıfı akıllı telefonunu duyurdu.

Sharp Aquos R ile birlikte firma tarafından cihaz içinde kullanıcıya sunulacak bir yapay zeka yazılımı da bulunacak. Yazılım sahibinin cihazı nasıl kullanıldığını öğreneceği, en uygun haberleri sunacağı, hava durumu ve konum bilgisi önerileri gibi alakalı ve kullanışlı bilgileri sahibine ileteceği yönünde bilgiler verildi. Açıkçası bu yazılımın devrimsel bir özelliği varsa bu açıklama onu ön plana çıkarmak için biraz yetersiz kalmış gibi görünüyor. Dijital asistan EMOPA adını taşıyacak.

Samsung'un yeni Galaxy S8 modelleri gibi şık cihazlarının yanı sıra nispeten daha sıradan görünüyor. Yeni Galaxy serisi gibi, yeni Sharp telefonunda en yeni Snapdragon 835 yongaseti bulunuyor. Cihazın diğer özellikleri ise şu şekilde listeleniyor:

5.3-inch IGZO LCD Quad HD (2560x1440px) Ekran

Qualcomm Snapdragon 835

4GB RAM

64GB dahili hafıza

22.6MP arka kamera (Autofocus, f/1.9 diyafram değeri, Optik sabitleme, geniş açılı lens

16MP ön kamera (geniş açılı lens)

USB Type-C bağlantısı Quick Charge 3.0 desteği

3,160mAh batarya

Parmak izi sensörü

153 x 74 x 8.7mm ölçülere sahip olacak.

Aquos R, ayrıca Android 7.1.1 Nougat ile satışa sunulan telefonlar arasında yer alacak. Şu an için cihazın fiyatı hakkında net bir bilgi elimize ulaşmış değil.