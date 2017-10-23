Sharp'tan Küçük Ekran Sevenler İçin Sharp AQUOS R Kompakt!

Sharp, yeni orta seviye akıllı telefonu AQUOS R Kompakt’ı tanıttı. Cihaz, küçük ekran sevenler için 4.9 inç Full HD+ çözünürlüklü ve 120hz yenileme hızına sahip bir ekrana sahip. Yanlarda ve üstte çok ince bir çerçeveye sahip olan AQUOS R Kompakt, üst kısımda ön kamera için Essential Phone benzeri bir girintiye sahip.
Ekranın altında kalın bir çerçeve bulunan AQUOS R Kompakt’ta parmak izi tarayıcı da cihazın önüne yerleştirilmiş. Metal bir gövdeye sahip olan cihazın arka kamerası 16,4 megapiksellik çözünürlüğe ve ultra hızlı odaklama özelliğine sahip.
Sharp AQUOS R Kompakt Özellikleri:
İşlemci: Snapdragon 660
RAM: 3GB
Depolama: 32GB+MicroSD
Ekran: 4.9 inç Full HD+ LCD
Arka Kamera: 16.4MP
Ön Kamera: 8MP
Batarya: 2500mAh
İşletim Sistemi: Android 8.0
Sharp AQUOS R Kompakt, beyaz, siyah, sarı ve mor renk seçenekleri ile Aralık ayında satışa çıkacak. Cihazın fiyatı ile ilgili detaylar satışa çıkmasına yakın bir tarihte açıklanacak.