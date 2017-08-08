Sharp, Bir Çerçevesiz Telefon Daha Tanıttı: AQUOS S2

Sharp, Çin'in telefon piyasasındaki yerini güçlendirmek için yeni bir çerçevesiz akıllı telefon tanıttı.

Sharp, yeni çerçevesiz akıllı telefonu AQUOS S2'yi Çin'de düzenlediği etkinlikte tanıttı. Şirket, ayrıca 2017 yılında Çin'e özel birden fazla akıllı telefon modelinin daha geleceğini duyurdu.

AQUOS S2'in üç tarafı da (sağ, sol ve üst) sıfır çerçeveye sahip. Alt kısmında ise 3.6 milimetre kalınlığıyla dünyanın en ince parmak izi sensörü bulunan bir çerçeve var. Üst tarafta gördüğümüz ön kamera ve ahize ise bize Essential Phone'u hatırlatıyor. Metal ve cam tasarımlı cihaz, oldukça şık bir görünüme sahip. Telefondaki tüm tuşlar sağ tarafta bulunuyor. Arkada ise günümüzde giderek artan çift kamera teknolojisi bulunuyor. Tasarımdaki tek eksi puanımızı kamera çıkıntısının biraz fazla olmasına veriyoruz.

5.5 inçlik Full HD ekrana sahip cihaz, 2.5D cam teknoloji kullanıyor ve Corning Gorilla Glass ile korunuyor. Telefonun iki farklı varyantı bulunuyor. Bunlardan ilki 4 GB RAM'e ve 64 GB depolamaya sahip, diğeri ise 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip. Her iki cihazda da Snapdragon 660 SoC işlemci ve hafıza kartı slotu bulunuyor. Kamera konusunda ise 12 megapiksellik f/1.7 diyaframlı bir kamera ve 8 megapiksellik f/2.0 diyaframlı ikinci bir kamera bulunuyor. 12 megapiksellik kamera asıl fotoğrafı çekerken ikinci kamera fotoğrafta derinlik yaratılmasını sağlıyor. 3020 mAh bataryalı cihaz, Android 7.1.1 ile kutudan çıkıyor.

Siyah, beyaz, mavi ve yeşil renk seçeneklerine sahip telefonların 4 GB'lık verisyonu 372 dolar, 6 GB'lık versiyonu ise 521 dolarlık fiyat etiketi ile 14 Ağustos'ta Çin'de satışa çıkacak.