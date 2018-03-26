Çin'de Kapış Kapış Satılan Sharp, Aquos S3'ü Tanıttı!

Dünya genelinde pek popüler olmasa da Çin’de kapış kapış satılan Sharp, yeni çentikli ekrana sahip telefonu Aquos S3’ü bu sabahın erken saatlerinde tanıttı.

Sharp, akıllı telefon markalarının yarışında adı biraz geri kalmış olsa da, oldukça iyi özellikleri ile dikkatleri üzerine çekebiliyor. iPhone X da olduğu gibi çentik tasarımıyla beraber gelen Sharp Aquos S3, ön kamera alanını çentik bölümü olarak kullanması ve geri kalan kısmın tamamen ekran olarak karşımıza çıkması, cihazın tasarımıyla ses getirmesini sağladı.

Tanıtımının 28 Mart Çarşamba günü yapılması beklenen akıllı telefon, bekleyenlerini şaşırtarak bu sabahın erken saatlerinde resmiyet kazandı. Akıllı telefon, ilk etapta şık ve zarif görünümüyle dikkat çekse de, bünyesinde oldukça iyi özellikleri barındırıyor.

Özelliklerine gelecek olursak Aquos S3, 6 inç’lik boyutu ile elinizi dolduruyor. Geniş bir çentik alanı kullanılan akıllı telefon ayrıca 2160x1080 çözünürlük değerine sahip. Arka tarafında 12 MP+13MP olmak üzere iki adet kamera, çift tona sahip LED flaş ve parmak izi sensörü bulunduran telefonun ön kısmında ise 16 MP’lik bir selfie kamerası olduğunu görüyoruz.

Hoparlör için harici giriş bulunan cihazda ayrıca Face ID’de mevcut ve iddialara göre, Face ID’de kullanılan tarama özelliği diğerlerine göre çok daha iyi ve güvenli. Bunun ne derece doğru olduğunu, ileri ki zamanlarda muhakkak daha net göreceğiz.

İşlemci kısmında Snapdragon 630 serisinin kullanıldığı telefonda 3200 mAh’lık güçlü bir batarya kullanılmış. Hızlı şarj özelliği mevcut olan telefon, elinize Android 8.0 ile geliyor olacak. 1 Nisan’da Tayvan’da yaklaşık 330€ (yaklaşık 1.630 TL) fiyat etiketi ile sunulacak olan akıllı telefon özellikleri dâhilinde oldukça iyi görünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce de Aquos S3, şans verilmesi gereken telefonlar mı?