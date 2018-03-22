Daha çok yüksek kaliteli ekranları ile tanınan Sharp, yeni orta seviye akıllı telefonu Aquos S3 Mini'yi tanıttı.

Japon teknoloji şirketi Sharp, yeni orta seviye akıllı telefonu Aquos S3 Mini'yi tüketicilerin beğenisine sundu. Aquos S3 Mini, uzun zamandır aşina olduğumuz Sharp akıllı telefon tasarımından farklı bir şey vaat etmese de, son dönemde ‘geniş ekran’ telefon tasarımının sıradanlaşması ile ‘özel’ bir şeyler sunma konusunda yetersiz kalıyor.

Söylediğimiz gibi Aquos S3 Mini orta seviye bir telefon. Bu nedenle gücünü Qualcomm’un Snapdragon 630 işlemcisinden alıyor. 6GB gibi seviyesinin üzerinde bir RAM kapasitesi sunan cihaz, 64GB dahili depolama alanına sahip. 3.020mAh’lik bir bataryaya sahip olan cihaz, standart kullanımda bir günü rahatlıkla çıkarabilir.

Sharp Aquos S3 Mini Özellikler:

İşlemci: Snapdragon 630

Snapdragon 630 RAM: 6GB

6GB Depolama: 64GB

64GB Ekran: 5.5 inç Full HD

5.5 inç Full HD Arka Kamera: 16MP

16MP Ön Kamera: 20MP

20MP Batarya: 3.020mAh

3.020mAh İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat

Siyah, mavi ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketiciler ile buluşacak olan Sharp Aquos S3 Mini, yaklaşık 1000 TL fiyat etiketi ile satışa çıkıyor. Elbette ki bu fiyata ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.