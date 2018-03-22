Bir Çentikli Telefon da Sharp'tan: Aquos S3 Mini Tanıtıldı!

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Daha çok yüksek kaliteli ekranları ile tanınan Sharp, yeni orta seviye akıllı telefonu Aquos S3 Mini'yi tanıttı.

Japon teknoloji şirketi Sharp, yeni orta seviye akıllı telefonu Aquos S3 Mini'yi tüketicilerin beğenisine sundu. Aquos S3 Mini, uzun zamandır aşina olduğumuz Sharp akıllı telefon tasarımından farklı bir şey vaat etmese de, son dönemde ‘geniş ekran’ telefon tasarımının sıradanlaşması ile ‘özel’ bir şeyler sunma konusunda yetersiz kalıyor.
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Söylediğimiz gibi Aquos S3 Mini orta seviye bir telefon. Bu nedenle gücünü Qualcomm’un Snapdragon 630 işlemcisinden alıyor. 6GB gibi seviyesinin üzerinde bir RAM kapasitesi sunan cihaz, 64GB dahili depolama alanına sahip. 3.020mAh’lik bir bataryaya sahip olan cihaz, standart kullanımda bir günü rahatlıkla çıkarabilir.

Sharp Aquos S3 Mini Özellikler:

  • İşlemci: Snapdragon 630
  • RAM: 6GB
  • Depolama: 64GB
  • Ekran: 5.5 inç Full HD
  • Arka Kamera: 16MP
  • Ön Kamera: 20MP
  • Batarya: 3.020mAh
  • İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat

Siyah, mavi ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketiciler ile buluşacak olan Sharp Aquos S3 Mini, yaklaşık 1000 TL fiyat etiketi ile satışa çıkıyor. Elbette ki bu fiyata ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.

Kaynak : https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/3/21/17148380/sharp-aquos-s3-mini-slim-bezels
Etiketler: Sharp Aquos S3 Mini
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