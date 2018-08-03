Japon teknoloji firması Sharp, OLED ekran üretimine başladığını açıkladı. Bu açıklama, Samsung'un OLED ekran pazarındaki tekeli yüzünden ağzı yanan Apple gibi şirketler için sevindirici bir haber niteliği taşıyor.

Dünyanın en büyük ve en köklü ekran üreticilerinden biri olan Sharp, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile OLED ekran seri üretimine başladığını duyurmuştu. Sharp’ın başlangıçta üretim kapasitesi kendi Aquos akıllı telefonlarına yetecek kadar olsa da bir başka büyük şirketin OLED ekran üretimine başlamış olması, başta Apple olmak üzere pek çok teknoloji şirketini sevindirmiş durumda.

Bildiğiniz gibi OLED ekranlar, barındırdığı teknoloji sayesinde LCD ekranlardan hem daha incedir, hem de çok daha canlı ve parlak görüntüler sağlarlar. Bununla birlikte OLED ekran üretiminin zorluğu ve OLED ekran üretiminin tek bir şirketin (Samsung) tekelinde bulunması, OLED ekranların özellikle de akıllı telefonlar için hala bir ‘lüks’ olarak görülmesine neden oluyor. Sharp, OLED ekran üretimindeki yeni bir oyuncu olarak bu durumu değiştirebilir.

Bildiğiniz gibi Apple, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü iPhone X ile dünyanın ilk 1000 dolarlık akıllı telefonunu satışa sunmuştu. iPhone X’un bu kadar yüksek fiyata sahip olmasının en önemli nedeni Apple’ın, akıllı telefon endüstrisindeki en büyük rakibi olan Samsung’a OLED ekran tedariği konusunda bağlı olmasıydı. LG, bu yıldan itibaren Apple’a OLED ekran temin edecek olsa da Samsung’un tedarik ettiğinin yanında devede kulak kalacak.

Samsung, %90.1 ile OLED ekran pazarının tartışmasız lideri konumunda bulunuyor. Apple’ın ikinci tedarikçisi LG ise %7.7 ile ikinci sırada yer alıyor. iPhone’ların en pahalı parçası ekranları. LG, Apple’a birkaç milyon OLED panel tedarik edecek ancak Apple her yıl on milyonlarca akıllı telefon satıyor ve dolayısı ile Cupertino merkezli şirketin Samsung’a olan bağımlılığı bir süre daha devam edecek. Sharp ise önümüzdeki süreçte OLED ekran üretiminde kendini kanıtlarsa Apple’dan yardım alarak şirketin ikinci OLED ekran tedarikçisi haline gelebilir.