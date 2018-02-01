Apple’ın plastik gövdeye sahip, ucuz ve renkli akıllı telefon modeli iPhone 5C’yi hatırladınız mı? Hatırlamadıysanız Sharp’ın yeni çıkarttığı bu Android One cihazı size yardımcı olabilir. Çünkü aralarındaki tek fark neredeyse işletim sistemi.

Apple’ın sürekli pahalı ve üst düzey telefonlar üretmekten sıkıldığı bir dönem vardı. Aslında o dönem tüketici elektroniği açısından köklü bir dönüşüm için güzel fırsatlar yakalamış ve prestij kaygısına kapılmadan orta seviyeli iPhone modelleri üretip satmıştı. Bu ürünler beklenilenin aksine raflarda da epey ilgiyle karşılandı. Sonrasında her ne hikmetse bir daha aynı modelleri göremedik.

O dönemde çıkan ve diğer iPhone modellerine göre nispeten daha ucuz olan iPhone 5C, renkli gövdesiyle dikkat çekiyordu:

Bu ürün, sanki Apple’ın yeni nesil iPod’una SIM kart koyulmuş bir versiyonu gibiydi. Unutuldu, Apple unutturdu. Hala piyasada bulunsa da eskiyen modeller arasında yerini aldı.

Sharp’ın yeni piyasaya sürdüğü Android One’lı cihazı S3, tasamıyla iPhone 5C’nin ikizi gibi:

Muhtemelen Sharp’ın tasarımcıları işten çıkartıldı ya da emek harcamak istemediler. Google güncelleme torpili sağladığı özel sürüm cihaz ailesi olan Android One programına (ülkemizdeki bazı firmalar hariç) dahil olan S3, yaklaşık 300 dolarlık etikete sahip. Ancak ilk etapta sadece Japonya pazarında satılması planlanıyor. Gene de biz her zamanki gibi cihaza yakından bakalım:

Sharp S3 Android One Teknik Özellikleri:

Snapdragon 430 işlemci

3 GB RAM

32 GB dahili depolama

1080 p çözünürlükte 5 inç IGZO LCD ekran

13 MP arka, 5 MP ön kamera

Android Oreo ile açılış,

Android One ile süreli güncelleme önceliği

IP68 su ve toz direnci sertifikası

USB Type-C şarj girişi

2.700 mAh batarya

Orta sınıf bir cihazda IP68 sertifikası oldukça dikkat çekici duruyor ve yüzleri güldürüyor. Sharp her ne kadar tasarım konusunda Apple’dan ilham almış olsa da başarılı bir bütçe cihazı üretmiş durumda.