Herkesin beğeniyle izlediği şarkı söylerken dans eden robot akıllı telefon RoBoHon, şebeke özelliğinin olmadığı, sadece WiFi bağlantısıyla işlev gören yeni versiyonu ile çıkacak.

Sharp’ın çok güzel robot telefonunda fiyat düşüşü gerçekleşir diye bekliyor idiyseniz, nihayet bekleyiş sona eriyor. 6 Ekim tarihi itibariyle bir adet RoBoHon’u yaklaşık 1.230$’a satın alabileceksiniz. Yaklaşık 530$ indirim uygulanmış ama, bir koşul var: Bu versiyonda arama özelliği yok. Bunun haricinde sadece wifi özelliğine sahip olan RoBoHon (SR-02M-W), LTE özelliğine sahip eşleniğiyle aynı özelliklere sahip. Snapdragon 400 çipset, Android 5.0 işletim sistemi, 2GB RAM, 16GB hafıza, 8MP kamera (720p video kaydı), üst bölümde 720p projektör, 1.700 mAh pil ve arkada 2 inç QVGA dokunmatik ekran yer alıyor.

RoBoHon’un uygun fiyatla sunulan bu versiyonu tüketici piyasasında yer edinebilecek mi bilinmez ama, Sharp bu modeli dükkanlara, restaurantlara, turistik noktalara ve bir çok iş alanına göndermeye kararlı görünüyor. Üstelik bu küçük robot wifi bağlantısını kullanarak şakı söyleyerek dans edebiliyor. Her iki RoBoHon modeli de henüz Japonya’da satılıyor sadece ama en azından bir alışveriş seyahati gerçekleştirmek için daha makul bir mazeretiniz var.