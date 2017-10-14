Shell, Avrupa'da 30.000 Elektrikli Araç Şarj Noktası Aldı

Hollanda merkezli Shell, Batı Avrupa'da 30bin elektrikli araç şarj istasyonuna sahip olan NewMotion'u satın aldı.

Royal Dutch Shell ya da kısaca Shell, petrolden gelen enerji sektöründe adını herkesin bildiği bir oyuncu. Dünya'nın emisyonsuz enerjiye yönelimiyle birlikte bu enerji firmaları da ayakta kalabilmek adına geleceğe ayak uydurma çalışmalarına başladı.

1 milyar dolarlık bir yatırımı alternatif enerji kaynaklarına aktaran Shell, Batı Avrupa'da 30binden fazla elektrikli araç şarj istasyonuna sahip olan NewMotion firmasını satın aldı. Firmadan yapılan açıklamaya göre hızlı şarj ve normal şarj olmak üzere iki farklı türde şarj istasyonları her yere kurulacak ve bu alanda çalışmalar devam ediyor. Hızlı şarj istasyonları yol üzerlerinde Shell istasyonlarında bulunacakken daha yavaş istasyonlar ise evlerde ve iş yerlerinde hizmet verecek.

Shell'in elektrikli araçlara ilk atılımı olmayan bu yeni satın alım, son da olmayacak. Firma, her ne kadar petrol sayesinde şuan olduğu yere gelmiş olsa da gelecekte petrolün şimdi olduğu kadar geçerli kalmayacağının bilincinde. Yakın zamanda elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte yaygınlaşacak olan şarj istasyonları sayesinde menzil korkusu diye bir şey kalmayacak.