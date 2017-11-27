Shell, Avrupa Yüksek Güçlü 80 Şarj İstasyonu İnşa Edecek

Fosil yakıt devi Shell, Avrupa çapında 80 yüksek güçlü şarj istasyonu kuracak.

Elektrikli araç piyasasının gelişmesiyle yavaştan sorgulanmaya başlayan fosil yakıtlar ve buna bağlı olarak fosil yakıt devleri, kendilerini yeniden yapılandırmaya başladı. Dünya'nın en büyük fosil yakıt satıcılarından Royal Dutch Shell, elektrikli araçlara yönelik alt yapı yatırımlarına yoğunlaştı. Geçtiğimiz aylarda, 30 bin şarj noktasına sahip olan NewMotion'ı satın alarak sektöre büyük bir giriş yapan dev şirket, şimdi de 2019 yılına kadar Avrupa genelinde 80 büyük şarj istasyonu inşa edeceğini duyurdu.

Bu hamlenin arkasında her ne kadar elektrikli araç piyasasının büyüme eğilimini artırmış olması dursa da BMW, Daimler, Ford, Volkswagen, Audi ve Porsche'un elektrikli araçları için IONITY ile ortaklık kurması da yatabilir. Zira adı geçen şirket 2020 yılına kadar Avrupa çapında 400 yüksek şarj istasyonu kurmayı hedeflediğini açıkladı.

350 kW'lık bir şarj hızı bulunan elektrikli araçları Shell'in kuracağı istasyonlar sayesinde 5 ile 8 dakika arasında şarj edilebilecek. Bildiğiniz üzere elektrikli araçlara yönelik hala geçerli olan temkinli tutumun sebepleri batarya dolum süresi, şarj istasyonu sayısı ve menzil olarak öne çıkıyor. Shell'in 80 istasyonundan herhangi bir tanesinin ülkemizde olmayacağını da söylemek gerekiyor. İstasyonlar, Belçika, İngiltere, Fransa, Hollanda, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya ve Slovenya'da inşa edilecek